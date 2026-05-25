Mindefensa pide a candidatos no instrumentalizar fuerza pública: "Tropas no están desmoralizadas"

En Cartagena se realizó este lunes la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral antes de la primera vuelta presidencial, con la participación de partidos políticos, autoridades electorales, el Gobierno y organismos de control. La jornada estuvo marcada por las alertas de seguridad expuestas por la Misión de Observación Electoral, las denuncias sobre participación en política y los llamados a garantizar neutralidad institucional durante el proceso.

Durante la comisión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la fuerza pública mantiene un despliegue especial en las zonas donde se han identificado mayores riesgos para la seguridad.

“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, antidrones, fuerza pública, hombres y mujeres están desplegadas en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos, y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Los sitios que hemos priorizado han sido Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa también respondió a los cuestionamientos que han surgido en medio de las denuncias por violencia electoral y aseguró que la fuerza pública “no está desmoralizada” ni tiene “las manos amarradas”. Además, hizo un llamado directo a los sectores políticos para evitar usar a las instituciones armadas dentro de la disputa electoral. “Una de las peticiones que también hacemos a todos los partidos es que no instrumentalicen a la Fuerza Pública para hacer sus campañas”.



Suministrada

La comisión también estuvo marcada por los cuestionamientos alrededor de la participación en política del Gobierno. La candidata presidencial Claudia López anunció denuncias ante la Comisión de Acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que existen faltas de garantías democráticas por presunta intervención del mandatario en la campaña electoral.

En esa misma línea, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un fuerte llamado al Ejecutivo para mantener la neutralidad.

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“Es un llamado al presidente y a todo el Gobierno Nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de gobierno”, afirmó.

La Misión de Observación Electoral presentó un informe en el que advirtió sobre riesgos para campañas políticas y sedes electorales. Según la organización, se han registrado 63 hechos de violencia en 21 departamentos relacionados con las campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La MOE advirtió además que, debido a las restricciones para realizar eventos masivos en espacios abiertos durante la última semana de campaña, las sedes políticas adquieren mayor relevancia y requieren medidas reforzadas de seguridad.