¿Cuántos votos necesitan Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda para ganar en segunda vuelta?

El 21 de junio se conocerá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes lideraron los votos en la primera vuelta de este 31 de mayo y, ahora, tendrán dos semanas para añadir y mantener votantes en el resultado final.

La primera vuelta la ganó el candidato de Defensores Por La Patria con 10.346.010 votos, seguido por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9.680.085 (Boletín 34), a quien enfrentará en la contienda electoral de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República.

Serán semanas claves tanto para De La Espriella como para Iván Cepeda para definir el futuro el país y cuál de los dos será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Fotos: AFP

¿Cuántos votos necesitan para ganar en segunda vuelta?

En total, salieron más de 24 millones de personas a ejercer su voto este 31 de mayo, por ende, si se repite este número de votantes, el ganador necesitará un poco más del 50 % de los votos (en materia estadística), esto teniendo en cuenta que ganará el que tenga, incluso, un solo voto de diferencia.



Por ejemplo, en 2022, Gustavo Petro ganó la Presidencia con el 50.44 % de los votos que eran un total de 11.281.013 y Rodolfo Hernández quedó atrás con 10.580.412. Es decir, el 47.31 %, por ende, este 2026 tendría que repetirse la fórmula no solo para De La Espriella, sino también para Iván Cepeda si quiere ser el sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En ese orden de ideas, si salieran el mismo número de votantes, Abelardo De La Espriella necesitará alrededor de 12 millones de votos para ser el próximo presidente de Colombia. Lo mismo para Iván Cepeda.