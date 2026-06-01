Victoria de Abelardo de la Espriella reafirma a los santanderes como fortín de la derecha

Los resultados electorales en Santander y Norte de Santander dejaron una contundente victoria para Abelardo de la Espriella, quien superó el millón de votos en ambos departamentos y duplicó la votación obtenida por Iván Cepeda, que alcanzó cerca de 500.000 sufragios y únicamente logró imponerse en dos municipios.

Para el analista político Julio Acelas, el resultado ratifica una tendencia histórica de la región hacia sectores de centro derecha y derecha, una característica que ha marcado el comportamiento electoral de los santandereanos durante las últimas décadas.

"Santander ha venido construyendo una matriz de lealtades políticas de centro derecha y de derecha. Los resultados de hoy son muy similares a los observados en elecciones anteriores. Históricamente, los sectores de izquierda y centro izquierda han obtenido alrededor del 25 % de la votación en la región", explicó Acelas.

Abelardo de la Espriella arrasó con votación en Santander sobre Iván Cepeda. El candidato de la derecho logró 684.563 votos y el de la izquierda llegó a 343.998 votos #MañanasBlu pic.twitter.com/1XXysSFcz6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 1, 2026

El experto aseguró que el triunfo de De la Espriella no constituye una sorpresa y responde a una cultura política consolidada en los santanderes.



"La derecha en Colombia no está en Antioquia, está en los Santanderes. Aquí existe una cultura política distinta que se ha reflejado en las urnas durante varias elecciones", afirmó.

Según el analista, los resultados guardan relación con el comportamiento observado en las elecciones presidenciales de 2022, cuando Rodolfo Hernández obtuvo cerca del 66 % de los votos en Santander, mientras Gustavo Petro alcanzó alrededor del 26 %, cifras que evidenciaron una marcada preferencia por candidaturas alejadas de la izquierda.

Acelas también destacó el débil desempeño de los sectores de centro político en esta jornada electoral. A su juicio, movimientos que en años anteriores lograron consolidar representación regional registraron una importante pérdida de respaldo ciudadano.

#LaElecciónEsColombia Así celebran en Bucaramanga los seguidores de Abelardo de la Espriella el paso a la segunda vuelta presidencial tras el triunfo sobre Iván Cepeda #VocesySonidos pic.twitter.com/kmOZGmJjnO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 1, 2026

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"Hace algunos años el Partido Verde y otros sectores alternativos consiguieron congresistas en Santander. Hoy ese panorama cambió sustancialmente y la votación de esos sectores fue muy baja", señaló.

El analista llamó la atención sobre el comportamiento electoral en municipios del Magdalena Medio, el sur de Bolívar y el sur del Cesar, territorios históricamente golpeados por la violencia, la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

"Son regiones que han vivido durante décadas fenómenos de violencia, economías ilegales y conflictos armados. Sin embargo, hoy muestran una tendencia electoral que se inclina hacia sectores de derecha", indicó.

#LaElecciónEsColombia Abelardo de la Espriella gana en Santander con el 57 % de los votos https://t.co/iXs2wyQ0UE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 31, 2026

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La amplia victoria de Abelardo de la Espriella en los santanderes se produce en una región que durante años ha enfrentado los efectos del conflicto armado, las amenazas de grupos ilegales y las disputas por el control territorial. Pese a ese escenario, los resultados muestran una consolidación de las fuerzas políticas de derecha y una reducción significativa de la influencia de sectores alternativos y de centro.

Para Julio Acelas, la jornada electoral confirma que Santander y Norte de Santander continúan siendo uno de los principales bastiones de la derecha colombiana, con una dinámica política distinta a la observada en otras regiones del país y con una base electoral que mantiene preferencias similares a las registradas en las últimas elecciones presidenciales y legislativas.