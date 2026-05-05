“Uribe no es de derecha, el partido que fundaré sí lo es; tipo Milei”: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal volvió a encender el debate ideológico en Colombia tras anunciar su intención de crear un nuevo movimiento político de derecha, marcando distancia no solo del Centro Democrático, sino también del expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como “socialdemócrata”. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la congresista delineó las bases de lo que denomina una “nueva derecha” inspirada en corrientes libertarias como las del presidente argentino Javier Milei.

El anuncio se da en medio de la promoción de su libro Yo soy Cabal, lanzado en la Feria del Libro de Bogotá, evento que reunió a más de 563.000 asistentes. Allí, la senadora no solo repasa su trayectoria política, sino que deja entrever su visión de país y su ruptura con el uribismo, un distanciamiento que, según sus propias palabras, responde a diferencias ideológicas y personales.



Ruptura con el uribismo y nuevo proyecto político

Cabal fue enfática en señalar que, aunque cumplirá con su periodo legislativo hasta el 20 de julio, ya no participa activamente en las dinámicas del Centro Democrático. “Yo me sentí maltratada, me sentí excluida. No es la primera vez”, afirmó, dejando claro que su relación con el partido es hoy “distante” .

En ese contexto, la senadora confirmó su intención de fundar un nuevo partido político que represente una derecha más definida ideológicamente. “El deseo que tengo es construir mi propio movimiento que se convierta en partido”, aseguró. Su propuesta busca llenar lo que considera un vacío en el espectro político colombiano, tomando como referencia líderes internacionales.

“Yo viví el proceso de Javier Milei, a quien conocí cuando ni siquiera era diputado… todos coincidieron en que sus partidos no respondían a las necesidades de transformación”, explicó, destacando la importancia de crear una alternativa que promueva libertades económicas y reduzca el tamaño del Estado.



El presidente argentino, Javier Milei, celebró este martes el fallo de la Corte Suprema Foto: AFP

“Uribe no es de derecha”: la controversia ideológica

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue su afirmación sobre Álvaro Uribe. “Álvaro Uribe no es de derecha”, dijo de manera categórica, generando sorpresa entre los entrevistadores. Según Cabal, el exmandatario se ubica más cerca de la socialdemocracia: “Tiene unas políticas afines a la derecha, pero siente una enorme aversión por esa palabra” .

Esta declaración no solo marca un quiebre político, sino también conceptual dentro de la derecha colombiana. Para Cabal, la verdadera derecha debe centrarse en la defensa de la iniciativa privada, la reducción de la burocracia y el fortalecimiento de las libertades individuales.

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En esa línea, su propuesta recoge elementos del libertarianismo, aunque con matices. “Me encanta la capacidad de crear riqueza y que el Estado sea un buen socio, no un socio obligado incómodo”, explicó. Sin embargo, aclaró que no aboga por la eliminación total del Estado, sino por instituciones sólidas que garanticen competencia y orden.

Referentes y aliados de la nueva derecha

Al ser consultada sobre figuras de derecha en Colombia, Cabal mencionó nombres como Luis Guillermo Vélez y Abelardo de la Espriella, de quienes destacó su afinidad con posturas económicas liberales y de autoridad. También reconoció la figura histórica de Álvaro Gómez Hurtado como un referente de derecha con capacidad de diálogo.

No obstante, dejó claro que su proyecto no busca integrarse a estructuras existentes, sino construir una nueva plataforma política desde cero. “Siento que hoy es el momento de crear una nueva derecha”, insistió, subrayando la necesidad de renovar el panorama político nacional.

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Críticas internas y balance de su carrera

La senadora también abordó su experiencia dentro del Centro Democrático y dijo que enfrentó obstáculos internos que limitaron su proyección. “Sentí que nunca me iban a dejar ser”, afirmó, aludiendo a decisiones del partido que, según ella, la marginaron pese a su respaldo electoral.

Incluso citó a Winston Churchill para ilustrar su situación: “Mis enemigos están en mi partido”, dijo, sugiriendo que sus principales opositores se encontraban dentro de la misma colectividad y cercanos al expresidente Uribe .

A pesar de estas diferencias, Cabal aseguró que no guarda resentimientos y que está enfocada en cerrar un ciclo político de más de una década en el Congreso. “Tengo la suficiente madurez de pasar la página”, concluyó.

