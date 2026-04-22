¿Cuáles son los países invitados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá?

Arrancó una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 21 de abril al 7 de mayo. Una vez más, Corferias espera recibir a miles de personas durante los días en los cuales se lleva a cabo este evento en la ciudad, que tendrá, por supuesto, visitas internacionales gracias a la gran oferta literaria que habrá de otros países, en este caso con India y Chile como protagonistas.



¿Cuáles son los países invitados en la FILBO 2026?

Este año el país invitado fue la India, que llega no solo con sus piezas literarias, sino que con un abordamiento a su cultura desde diferentes puntos de vista.

"La industria editorial india es una de las más grandes y diversas del mundo. Ocupa el tercer lugar a nivel mundial en publicaciones en inglés y produce libros en más de 20 idiomas principales. La edición comercial (ficción y no ficción para el público general) crece de forma constante, con una mayor visibilidad de los autores indios tanto a nivel nacional como internacional. El auge de las plataformas digitales y los audiolibros también ha contribuido a ampliar el número de lectores, aunque persisten retos como la piratería y la limitada infraestructura de distribución", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

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Por otro lado, Chile llega a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 con una propuesta centrada en la tradición oral y los mitos como base de la identidad cultural, bajo el lema “El Año de la Mitología en Chile”. Esta temática cobra especial relevancia por los 200 años de la independencia de Chiloé, territorio donde lo mítico es parte de la vida cotidiana.

El país contará con un stand en el Pabellón Internacional que ofrecerá una experiencia inmersiva con ilustraciones de Elisa Monsalve y más de 15 actividades abiertas al público, como presentaciones de libros, talleres, conversatorios y experiencias culturales ligadas al territorio chileno.



La delegación incluye destacados autores y profesionales del sector editorial, entre ellos Alberto Fuguet, Sara Bertrand, Fabián Rivas, Loreto Salinas, Claudia Stern y Malú Furche, quienes participarán en diferentes espacios de la feria.

Además del componente cultural, la presencia de Chile también busca fortalecer su industria editorial, ya que Colombia se posiciona como su tercer mercado más importante a nivel global. Esta participación es el resultado de un trabajo conjunto entre entidades culturales y comerciales del país.

Chile Foto: AFP

Invitados de la Feria del Libro de Bogotá 2026

Colombia

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Adolfo A. Abadía

Adriana Abramovits

Paola Acebedo

Manfred Acero Gómez

Juana Afanador

Juan Afanador

Juan Manuel Aguayo

Ariel Alarcón

Jimmy Aldana

Alekos

Elsa María Almeida M.

Sebastián Alvarado Martínez

Carolina Alzate

Sergio Alzate

Fernando Ángel

Ana María Arango

Pablo Arango

Iván Darío Arango

Elsa Lucía Arango

Jotamario Arbeláez

Julián Arcila Forero

Triunfo Arciniegas

Jessica Arévalo

Andrés Arias

Omar René Arias Marín

Ricardo Arias Trujillo

Emiro Aristizábal Álvarez

Julián Ariza

España



Ana Alcolea

Ramón Andrés

Estados Unidos



Erika Alfaro

Cristal Alferez

Argentina

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Cecilia Arbolave

Italia



Daniele Aristarco

México