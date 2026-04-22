¿Cuáles son los países invitados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá?

Arrancó una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 21 de abril al 7 de mayo. Una vez más, Corferias espera recibir a miles de personas durante los días en los cuales se lleva a cabo este evento en la ciudad, que tendrá, por supuesto, visitas internacionales gracias a la gran oferta literaria que habrá de otros países, en este caso con India y Chile como protagonistas.
¿Cuáles son los países invitados en la FILBO 2026?
Este año el país invitado fue la India, que llega no solo con sus piezas literarias, sino que con un abordamiento a su cultura desde diferentes puntos de vista.
"La industria editorial india es una de las más grandes y diversas del mundo. Ocupa el tercer lugar a nivel mundial en publicaciones en inglés y produce libros en más de 20 idiomas principales. La edición comercial (ficción y no ficción para el público general) crece de forma constante, con una mayor visibilidad de los autores indios tanto a nivel nacional como internacional. El auge de las plataformas digitales y los audiolibros también ha contribuido a ampliar el número de lectores, aunque persisten retos como la piratería y la limitada infraestructura de distribución", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.
Por otro lado, Chile llega a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 con una propuesta centrada en la tradición oral y los mitos como base de la identidad cultural, bajo el lema “El Año de la Mitología en Chile”. Esta temática cobra especial relevancia por los 200 años de la independencia de Chiloé, territorio donde lo mítico es parte de la vida cotidiana.
El país contará con un stand en el Pabellón Internacional que ofrecerá una experiencia inmersiva con ilustraciones de Elisa Monsalve y más de 15 actividades abiertas al público, como presentaciones de libros, talleres, conversatorios y experiencias culturales ligadas al territorio chileno.
La delegación incluye destacados autores y profesionales del sector editorial, entre ellos Alberto Fuguet, Sara Bertrand, Fabián Rivas, Loreto Salinas, Claudia Stern y Malú Furche, quienes participarán en diferentes espacios de la feria.
Además del componente cultural, la presencia de Chile también busca fortalecer su industria editorial, ya que Colombia se posiciona como su tercer mercado más importante a nivel global. Esta participación es el resultado de un trabajo conjunto entre entidades culturales y comerciales del país.
Invitados de la Feria del Libro de Bogotá 2026
Colombia
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- Adolfo A. Abadía
- Adriana Abramovits
- Paola Acebedo
- Manfred Acero Gómez
- Juana Afanador
- Juan Afanador
- Juan Manuel Aguayo
- Ariel Alarcón
- Jimmy Aldana
- Alekos
- Elsa María Almeida M.
- Sebastián Alvarado Martínez
- Carolina Alzate
- Sergio Alzate
- Fernando Ángel
- Ana María Arango
- Pablo Arango
- Iván Darío Arango
- Elsa Lucía Arango
- Jotamario Arbeláez
- Julián Arcila Forero
- Triunfo Arciniegas
- Jessica Arévalo
- Andrés Arias
- Omar René Arias Marín
- Ricardo Arias Trujillo
- Emiro Aristizábal Álvarez
- Julián Ariza
España
- Ana Alcolea
- Ramón Andrés
Estados Unidos
- Erika Alfaro
- Cristal Alferez
Argentina
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- Cecilia Arbolave
Italia
- Daniele Aristarco
México
- Ateconqueso