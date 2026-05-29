Plan Democracia 2026 en Norte de Santander y sur del Cesar: 6.000 soldados garantizarán la seguridad

En el marco del Plan Democracia 2026, la Trigésima Brigada del Ejército Nacional desplegará cerca de 6.000 soldados para garantizar la seguridad durante la jornada electoral programada para este 31 de mayo en Norte de Santander y el sur del Cesar.

El dispositivo de seguridad cubrirá 29 de los 40 municipios del departamento, además de un municipio del sur del Cesar, con presencia en 158 puestos de votación y 242 mesas electorales.

En las localidades restantes, la Fuerza de Tarea Vulcano será la encargada de desplegar sus capacidades operacionales en la región del Catatumbo, con el propósito de brindar garantías a los ciudadanos para ejercer su derecho constitucional al voto.

Los uniformados hacen parte del despliegue nacional de más de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública que estarán activos en todo el país durante la jornada electoral.



Listo el dispositivo de seguridad

El jefe del Estado Mayor de la Trigésima Brigada, coronel Jesús Alfonso Rojas Quintero, aseguró que ya se encuentra listo el dispositivo de seguridad para acompañar las elecciones.

De igual manera, el Ejército informó que las operaciones militares se mantendrán de manera alterna en toda el área de responsabilidad para prevenir alteraciones del orden público y proteger el material electoral.

Publicidad

La Trigésima Brigada invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con fraude electoral a través de la línea 157, habilitada como canal confidencial para recibir información.