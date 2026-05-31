Abelardo de la Espriella gana en Santander con el 57 % de los votos

Con el 98,50 % de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se consolidó como el ganador de las elecciones presidenciales en Santander al obtener 673.378 votos, equivalentes al 57 % de la votación reportada. Por su parte, Iván Cepeda Castro alcanzó 338.619 sufragios en el departamento.

Los resultados reflejan un amplio respaldo al candidato en la mayoría de los municipios santandereanos, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga y en las provincias Guanentá, Vélez y Comunera.

Votación por de la Espriella en Santander

En Bucaramanga, Abelardo de la Espriella obtuvo 197.141 votos, correspondientes al 58,07 % del total. También se impuso en Floridablanca con 89.305 votos (57,49 %), Girón con 47.791 votos (56,59 %) y Piedecuesta con 52.971 votos (58,12 %), consolidando una amplia ventaja en el área metropolitana.

Entre los municipios donde registró los mayores porcentajes se encuentran Confines, con 1.450 votos (76,35 %); Capitanejo, con 2.146 votos (73,19 %); Cerrito, con 2.366 votos (71,41 %); Mogotes, con 3.407 votos (68,99 %); Lebrija, con 16.595 votos (68,72 %); Los Santos, con 4.547 votos (68,64 %); Aratoca, con 3.154 votos (68,37 %); y Barichara, con 3.554 votos (64,16 %).



Asimismo, el candidato ganó en Charalá con 4.201 votos (62,43 %), Málaga con 6.427 votos (60,17 %), San Gil con 18.991 votos (58,61 %), Vélez con 5.652 votos (55,52 %), Barbosa con 8.677 votos (53 %) y Sabana de Torres con 7.723 votos (53,09 %).

Votación por Iván Cepeda en Santander

Sin embargo, Iván Cepeda logró imponerse en algunos municipios del Magdalena Medio santandereano. En Barrancabermeja obtuvo 67.545 votos, equivalentes al 58,41 % de la votación, mientras que en Puerto Wilches alcanzó 8.077 sufragios, correspondientes al 55,42 %.

Los resultados muestran una marcada preferencia del electorado santandereano por la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien logró imponerse en la gran mayoría de los municipios del departamento y obtener una ventaja superior a los 330 mil votos sobre su principal contendor.

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Aunque resta la oficialización de los escrutinios, la tendencia confirma a Santander como uno de los departamentos donde el candidato obtuvo uno de sus respaldos más sólidos en el país.