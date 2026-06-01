“Me pondré al frente”: Petro interviene a favor de Iván Cepeda y reconoce dificultades de campaña

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X tras la primera vuelta presidencial. El mandatario respondió al discurso pronunciado por el candidato Abelardo de la Espriella en Barranquilla, luego de que este obtuviera más de 10 millones de votos en la jornada electoral. En sus mensajes, cuestionó nuevamente los resultados preliminares, habló de presuntas irregularidades y compra de votos, y defendió su participación en el debate político, argumentando que había sido objeto de ataques por parte de sus opositores.

Además, lanzó fuertes críticas contra el proyecto político de De la Espriella, al que calificó como un “fascismo mafioso”, y expresó abiertamente su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta. “Vamos a ganar y derrotar al fascismo (…) Yo tomaré mis propias decisiones”, escribió. También aseguró tener una “obligación moral con la humanidad, con la historia y con la vida de Colombia de derrotar al fascismo mafioso”.

El mandatario cerró su intervención con una convocatoria a sus seguidores al afirmar: “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Sus declaraciones provocaron una rápida respuesta de distintos sectores políticos. El partido Cambio Radical señaló que el mensaje presidencial “pisotea la institucionalidad”, constituye una intervención abierta en política y busca dividir al país entre aliados y enemigos mientras, según esa colectividad, intenta sembrar temor con referencias al fascismo, la muerte y la guerra para desviar la atención de los problemas de su administración.

Las críticas no provinieron únicamente de sectores opositores. El exministro Juan Fernando Cristo, quien ha expresado su respaldo a Iván Cepeda, pidió dar por terminada la discusión sobre los resultados electorales y concentrar los esfuerzos en construir una convocatoria amplia de cara a la segunda vuelta. En ese sentido, planteó la necesidad de buscar apoyos de otros sectores políticos e hizo un llamado a figuras como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo para conformar un frente común que enfrente a la candidatura de De la Espriella.



A la polémica política se sumó una acción jurídica. El abogado Germán Calderón España presentó una queja disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro, por considerar que las declaraciones del mandatario podrían interpretarse como un llamado a desconocer o desobedecer los resultados electorales.

