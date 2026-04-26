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“No guardo resentimientos”: De La Espriella sobre supuesto plan de desprestigio desde su campaña

En su mensaje el candidato también se refirió a los recientes hechos de violencia y aseguró que el país precisa de un gran esfuerzo para salir adelante.

Abelardo de la Espriella
Blu Radio
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

Luego de que el empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, denunciara que la campaña del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella estaría pagando influenciadores digitales para atacar a su padre, el candidato por medio de su cuenta de X aseguró que no guarda resentimientos, ni tiene reproches frente a esto.

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“Colombia atraviesa un momento especialmente complejo: están en juego la libertad, la democracia y la institucionalidad. Es comprensible que los ánimos estén exaltados; la política es exigente, implica riesgos y está llena de presiones. En lo personal, la vivo con entusiasmo, responsabilidad y alegría, defendiendo al país con convicción, y no quiero que nada empañe ese sentimiento”, aseguró el candidato De La Espriella.

El abogado aseguró que las ofensas que han llegado desde la campaña de Paloma Valencia y de parte de sus seguidores han quedado atrás, pues asegura que la candidata del Centro Democrático nunca se ha referido en su contra, así como él no lo ha hecho sobre ella.

"Las ofensas que han llegado desde la campaña de la Doctora Paloma y de parte de sus seguidores —no de ella, pues nunca se ha referido en mi contra, como tampoco lo he hecho yo respecto a ella— quedan desde este momento atrás. Comprendo la intensidad de esta contienda, pero no debemos olvidar que luchamos por un mismo propósito: la República está por encima de cualquiera de nosotros”, agregó.

De La Espriella también aprovechó este mensaje para pronunciarse sobre la compleja situación de orden público por la que atraviesa el país, tras los recientes ataques terroristas en los departamentos del Valle, Nariño, Valle del Cauca y Huila.

Hoy Colombia es desangrada por infames ataques narcoterroristas, y la patria precisa de nuestro mejor esfuerzo y atención en sus horas más oscuras”, dijo el candidato.

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Finalmente, el candidato recordó que cada ciudadano es libre de elegir a quien considere, esto de cara a las elecciones que se realizarán el próximo 31 de mayo.

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