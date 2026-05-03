“Nos dedicamos a oír”: David Luna explica estrategia territorial de campaña Valencia–Oviedo

En medio del pulso político rumbo a la Presidencia de la República, la campaña de la senadora Paloma Valencia —en fórmula con Juan Daniel Oviedo— comenzó a mover fichas en las regiones con una estrategia de “avanzada” que busca tomarle el pulso al país antes de la llegada de los candidatos.

Así lo explicó el excongresista David Luna, uno de los voceros del equipo en entrevista con Sala de Prensa Blu, quien detalló que el objetivo es establecer contacto directo con las comunidades y recoger insumos clave para ajustar el discurso político sobre el terreno. “Nos dedicamos a oír y a poner en práctica las propuestas para saber cuáles gustan, cuáles hay que ajustar y cuáles hay que mejorar”, afirmó.

La apuesta, según Luna, se centra en salir del debate tradicional y enfocarse en una dinámica de escucha activa. En palabras del dirigente, se trata de “ponerse el overol” para entender de primera mano las problemáticas que enfrentan los ciudadanos en distintas zonas del país.

Palema Valencia AFP

Salud y seguridad, en el centro de las preocupaciones

Durante los recorridos, la campaña ha identificado tres grandes demandas ciudadanas: condiciones para trabajar con tranquilidad, soluciones estructurales en salud y una estrategia de seguridad con enfoque en oportunidades.



En el frente de salud, Luna encendió alertas sobre lo que calificó como una situación crítica. Según relató, en varias regiones los ciudadanos denuncian escasez de medicamentos y demoras en procedimientos médicos. “Por primera vez, dice el ciudadano, ‘estoy gastando de mi bolsillo para que me atiendan’”, aseguró.

David Luna Foto: Blu Radio

En materia de seguridad, el mensaje de la campaña apunta a combinar autoridad con impulso económico. Luna señaló que existe una exigencia clara de justicia frente a la criminalidad: la ciudadanía pide que “los delincuentes paguen por sus acciones o fechorías”. Sin embargo, agregó que también hay un llamado a fortalecer el respaldo estatal a sectores productivos. “La gente quiere tranquilidad, quiere un gobierno que deje trabajar, que ayude a los emprendedores”, puntualizó.

El Pacífico, foco estratégico de la campaña

Uno de los ejes de la gira ha sido el Pacífico colombiano, especialmente en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, donde —según Luna— han encontrado receptividad incluso en territorios con afinidad al Gobierno actual.

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En esta región, explicó, la principal exigencia gira en torno al control territorial para garantizar la movilidad y la seguridad en corredores estratégicos como la vía Panamericana.

Sobre la candidata, Luna destacó su conexión con el territorio como un factor diferencial. “Paloma, al ser caucana pero también al ser mujer, conoce muy bien el Pacífico y sabe perfectamente cuáles son las acciones que hay que resolver”, afirmó.

La estrategia, concluyó, busca convertir el potencial productivo de regiones como el Cauca en desarrollo económico, bajo una premisa clara: “No tenemos que darle beneficios a los criminales”, sino generar condiciones reales de oportunidad para la población.