Petro critica resultados de exámenes de De La Espriella: "No debe invitar a violación de derechos"

A tan solo una semana de la segunda vuelta presidencial, el candidato de derecha, Abelardo De La Espriella, reveló los resultados de una valoración médica integral realizada en Barranquilla, con la que, según especialistas, no se evidencian alteraciones de relevancia clínica.

El candidato acudió a la Clínica Portoazul para practicarse pruebas físicas, cardiológicas y de esfuerzo. Con base en estos exámenes, el equipo médico liderado por el cardiólogo Germán Pérez Afanador señaló que el aspirante presenta un estado de salud acorde con su edad.

Según el especialista, alcanzó el 100 % de su capacidad en la prueba de esfuerzo y no se detectaron anomalías. Pese a ello, la publicación de sus resultados médicos desencadenó una fuerte polémica en el Pacto Histórico.

Si se trata de mostrar los exámenes médicos yo muestro los míos sin problema.



Pero la hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque eso es un derecho fundamental del paciente.



Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2026

Petro criticó la publicación de resultados médicos de De La Espriella

En su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una fuerte crítica a la decisión del candidato Abelardo De La Espriella de divulgar sus exámenes médicos y afirmó que, si se tratara de mostrar resultados clínicos, él también podría hacerlo sin inconveniente.

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Sin embargo, destacó que “la hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque eso es un derecho fundamental del paciente” y sostuvo que este tipo de prácticas por parte de un gobernante o aspirante resultan irrespetuosas, pues no deberían incentivar la vulneración de los derechos de los pacientes.

Además, aprovechó para cuestionar a Keralty y señaló: “Como lo expresé en el proyecto de ley de salud, que los senadores comprados por Keralty no tramitaron, en todo sistema de salud, las pacientes y los pacientes son los reyes del sistema”.

Usuarios recordaron el caso de Kevin Acosta tras las declaraciones de Petro

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Pese a estas declaraciones, varios usuarios de X cuestionaron al presidente recordando el caso de Kevin Acosta, el menor que falleció tras no recibir a tiempo los medicamentos requeridos para tratar su hemofilia y sobre cuya historia clínica Petro se habría pronunciado públicamente.