Por restricciones de la nueva ley, GAD3 no publicará encuestas electorales en Colombia

Mediante un comunicado publicado en la mañana de este martes, 5 de mayo, la firma encuestadora española GAD3 anunció el cese de la publicación de encuestas electorales en el país.

“La decisión es consecuencia de la interpretación realizada por la Comisión Técnica de la nueva normativa, que hace inviable la realización de investigaciones sociales con las garantías mínimas de rigor y viabilidad operativa. GAD3 prefiere suspender esta actividad antes que comprometer el buen nombre del Consejo Nacional Electoral, de nuestro cliente RCN y el prestigio internacional de la firma”, se puede leer en el comunicado.

Según explicó la compañía, la ley 2494 de 2025 y la interpretación hecha por la Comisión Técnica designada por el CNE exige entre otras cosas demostrar que cualquier ciudadano tuvo una “probabilidad cierta y cuantificable” de ser seleccionado para participar en una encuesta; lo que resulta imposible de garantizar en investigaciones sociales con seres humanos, especialmente cuando se trata de medir decisiones libres como la intención de voto.

De acuerdo con la empresa, bajo ese criterio sólo se considerarían válidas las encuestas domiciliarias presenciales. Sin embargo, para GAD3, contextos como el colombiano, donde existen condicionantes de seguridad que incluso obligan a cerrar las urnas a las 4 de la tarde, los ciudadanos suelen responder con mayor libertad a entrevistas telefónicas que a encuestas presenciales.



Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

La compañía también advirtió que, con esta interpretación, quedarían invalidadas no sólo las encuestas telefónicas, sino también metodologías como los paneles en línea, los estudios presenciales y los modelos mixtos. Incluso, según la firma, tampoco cumplirían este requisito algunos estudios de referencia internacional como el Eurobarómetro de la Comisión Europea, el American National Election Studies del gobierno de Estados Unidos o el European Social Survey financiado por el Consejo Europeo de Investigación. De igual forma, operaciones estadísticas oficiales del DANE como la Gran Encuesta Integrada de Hogares tampoco cumplirían con ese estándar.

GAD3 indicó que continuará operando con normalidad en el país en proyectos no electorales y reiteró su disposición para aportar su experiencia internacional a la construcción de un marco regulatorio que sea exigente en términos metodológicos, pero viable en la práctica.

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Finalmente, la firma sostuvo que las encuestas realizadas con rigor científico han sido una herramienta clave para dar voz al conjunto de la población y advirtió que la ausencia de mediciones confiables puede debilitar la calidad democrática al limitar el acceso de los decisores públicos a una representación plural de la sociedad.