Primera declaración de Abelardo De La Espriella se pronuncia tras ganar las elecciones

Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, se pronunció por primera vez luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Con el 99,91 % de las mesas informadas, el abogado y empresario obtuvo 12.950.482 votos (49,65 %), frente a los 12.702.224 sufragios (48,70 %) alcanzados por Iván Cepeda, una diferencia de 248.258 votos, según los datos preliminares de la Registraduría.

Tras conocerse los resultados del preconteo, De La Espriella recibió mensajes de felicitación de dirigentes y simpatizantes de su movimiento. Uno de los primeros en reaccionar fue su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien publicó en la red social X.

El mensaje hace referencia al lema de campaña con el que el ahora presidente electo recorrió el país durante los últimos meses.



La victoria de De La Espriella marca un cambio político en Colombia tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto junto a José Manuel Restrepo como vicepresidente para el periodo 2026-2030.

La contienda se definió por un margen inferior a un punto porcentual. De acuerdo con los resultados preliminares, De La Espriella alcanzó el 49,65 % de los votos válidos, mientras que Cepeda obtuvo el 48,70 %, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Aunque el preconteo perfila al candidato de Defensores de la Patria como ganador, las autoridades electorales continuarán con el proceso de escrutinio, que es el mecanismo oficial encargado de consolidar y certificar los resultados definitivos de la elección presidencial.