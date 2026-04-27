Auditoría internacional le pondrá la lupa a las elecciones presidenciales el 31 de mayo

La transparencia del proceso electoral en Colombia tendrá un nuevo componente sin precedentes de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció la implementación de un robusto Plan General de Auditorías que incluye, por primera vez, una auditoría internacional especializada para supervisar los sistemas tecnológicos que soportan los comicios.

El plan, estructurado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, contempla cuatro componentes estratégicos orientados a garantizar un análisis integral de los softwares electorales. Estas revisiones estarán a cargo de organizaciones políticas, órganos de control y misiones de observación electoral, con el objetivo de asegurar una evaluación técnica rigurosa y transparente de todo el proceso.

Uno de los ejes centrales será la auditoría internacional liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), entidad con amplia trayectoria en acompañamiento electoral. Este componente contempla tres módulos: auditoría externa internacional especializada, auditoría a sistemas y asistencia técnica internacional, lo que permitirá incorporar estándares globales y una perspectiva comparada.

“Por primera vez en la historia electoral del país se cuenta con una auditoría internacional a las elecciones presidenciales”, destacó Penagos, quien subrayó que este proceso aportará independencia, rigor técnico y confianza en los resultados. Según explicó, la participación de expertos internacionales busca blindar el sistema frente a posibles cuestionamientos.



Como parte de las medidas de transparencia, el plan incluye la auditoría del código fuente de los softwares electorales, entre ellos los de sorteo de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación de resultados. Los auditores de los partidos políticos acreditados tendrán acceso total al código durante periodos definidos, con acompañamiento de organismos de control y observadores electorales.

La programación contempla sesiones técnicas y revisiones que se extenderán entre finales de abril y finales de mayo, así como pruebas funcionales controladas. Además, el 28 de mayo se realizará el congelamiento de los softwares clave, una etapa crucial que impide modificaciones antes de la jornada electoral y refuerza la seguridad del sistema.

A esto se suman múltiples simulacros nacionales e internacionales, como el de preconteo el 16 de mayo y los de escrutinio entre el 19 y 20 del mismo mes, junto con pruebas de carga y estrés para medir la capacidad de las plataformas tecnológicas. Con estas acciones, la Registraduría busca garantizar no solo la transparencia, sino también la confiabilidad y solidez operativa de unas elecciones que estarán bajo la lupa de la comunidad nacional e internacional.