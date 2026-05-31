De La Espriella ofrece su "respeto" a Paloma Valencia y señala a Cepeda de "impedido"

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, aprovechó su discurso de celebración para agradecer el respaldo recibido en las urnas, destacar el papel de la senadora Paloma Valencia y lanzar fuertes cuestionamientos contra su rival Iván Cepeda.

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que la contienda electoral entra ahora en una etapa definitiva y afirmó que buscará consolidar el apoyo ciudadano de cara a la segunda vuelta presidencial. El candidato también reiteró sus críticas al presidente Gustavo Petro y al proyecto político que representa el petrismo.

Uno de los momentos más destacados de su discurso ocurrió cuando se refirió a Iván Cepeda, a quien calificó como un candidato “impedido” y acusó al presidente Petro de promover su aspiración. “Pongan sus ojos en Colombia. El golpista de Petro, como lo ha advertido desde hace años, quiere perpetuarse en el poder, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano. Por eso invita a romper las normas electorales y le hace campaña al impedido de Cepeda”, afirmó.

El líder de Defensores de la Patria también aseguró que existe un intento por generar inestabilidad en el país antes de la segunda vuelta. Según sostuvo, el Gobierno nacional buscaría desconocer la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas durante esta primera jornada electoral.



“Quiere desestabilizar el país y sacar sus violentos para incendiar a Colombia”, señaló De la Espriella ante cientos de seguidores que celebraron su victoria y el paso a la definición presidencial del próximo 21 de junio.

En contraste con los cuestionamientos a sus adversarios, el candidato tuvo palabras de reconocimiento para la senadora Paloma Valencia, quien también participó en la contienda presidencial. De la Espriella destacó su trayectoria política y agradeció públicamente los mensajes que recibió de la dirigente del Centro Democrático.

De la Espriella elogia a Paloma Valencia

“No puedo seguir sin reconocer las palabras generosas de Paloma Valencia, una mujer que ha peleado por la democracia y merece todo nuestro respeto, admiración y consideración. Un aplauso para ella”, expresó el aspirante presidencial.

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De la Espriella también agradeció el respaldo de los colombianos residentes en el exterior, de su equipo de seguridad y de los estrategas que acompañaron su campaña. Además, resaltó que su movimiento logró imponerse sin el apoyo de los partidos políticos tradicionales.

“Hoy dimos un paso más sin partidos políticos, sin los de siempre, que también han sido derrotados en este día histórico”, manifestó el candidato al celebrar los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial.

Finalmente, el aspirante aseguró que enfrentará la segunda vuelta con el objetivo de derrotar al petrismo en las urnas. “Estoy listo para dar la batalla final”, afirmó, al señalar que la elección definitiva se escribirá el próximo 21 de junio cuando los colombianos regresen a las urnas para escoger al nuevo presidente del país.