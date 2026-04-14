Que dios la bendiga: Carlos Amaya responde a Claudia López por decisiones de Alianza Verde

Toda una polémica se desató después de que la Alianza Verde, por mayorías, decidiera acercarse a la campaña del senador Iván Cepeda con el fin de discutir un plan programático que le permita a ese partido apoyar la candidatura presidencial del senador del Pacto Histórico.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien es cercano al Gobierno, respondió a los cuestionamientos que hizo la candidata y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras la decisión tomada por la Alianza Verde.

“Que Dios la bendiga. Yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia, porque cuando se hacía lo que ella decía, entonces sí era perfecto. Cuando ella decidió votar por Petro, aun cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, entonces yo era el malo y ella era buena. Ahora que el Verde toma una decisión de mayorías, no tengo nada que ver en esa decisión de hacer un acuerdo programático con Cepeda, entonces todo está mal y la culpa es mía”, dijo el gobernador Amaya.

Claudia López acusó a Amaya de acabar con el partido; el pronunciamiento lo hizo por medio de su cuenta de X, una vez se conoció la decisión de los ‘verdes’.



“Al que tiene precio se lo encuentran. El Verde de Amaya acabó con el Verde de Mockus. El poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno departamental y nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás.

Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace dos años. El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción. Hoy lo entregaron para que sea apéndice del Pacto Histórico.

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La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde”, dijo López.

Esta decisión también generó molestia en otros sectores del partido, pues, por ejemplo, Mauricio Toro, Catherine Juvinao y Angélica Lozano esperaban que se les permitiera apoyar las candidaturas de Sergio Fajardo o Claudia López.

