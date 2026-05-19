Quince departamentos del país están en riesgo electoral, según Instituto de Ciencia Política

Quince departamentos del país están en riesgo electoral, según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que alertó sobre posibles interferencias de grupos armados ilegales y estructuras criminales en las elecciones presidenciales de 2026.

Los casos más críticos fueron identificados en Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó, donde se detectaron presiones, vigilancia y restricciones contra votantes en 722 puestos de votación, que concentran 327.196 votos y un potencial de 494.434 electores habilitados.

El informe señaló que en Caquetá se exigieron certificados electorales bajo amenaza de multas o sanciones; en Guaviare se registraron restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas; en El Tarra, Norte de Santander, hubo presencia de grupos armados cerca de los puestos de votación; en Guapi y López de Micay, Cauca, se reportó acompañamiento de electores hasta la mesa y vigilancia sobre la opción marcada; y en Bajo Baudó, Chocó, se documentó constreñimiento contra comunidades indígenas.

El ICP identificó además 103 puestos de votación donde el voto en blanco, nulo o no marcado resultó ganador en municipios con riesgo territorial activo.



La organización explicó que las señales atípicas corresponden a patrones estadísticos inusuales cruzados con variables de control territorial y hallazgos de veeduría ciudadana, como vigilancia del voto, presión comunitaria y restricciones al proselitismo político.

El instituto señaló que la interferencia criminal opera antes de que el elector llegue a la urna mediante mecanismos de coerción y control territorial.

El ICP pidió a las autoridades y a las misiones internacionales de observación electoral centrar la vigilancia en el entorno social y territorial de los votantes, además de los puestos de votación.