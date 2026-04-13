Reforma a la justicia, fracking y disminuir impuesto: Valencia y Oviedo presentan plan de gobierno

La senadora Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, presentaron el plan de gobierno que buscan implementar en caso de que lleguen a la Presidencia. La candidata presidencial dijo que hay cinco temas que se deben resolver con urgencia, entre ellos, la seguridad.

“El plan incluye el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la ampliación del pie de fuerza, el uso de inteligencia y tecnología para combatir el crimen organizado y una reforma al sistema judicial para reducir la impunidad y acelerar los procesos”, señalaron Valencia y Oviedo. Por otro lado, aseguran que hay que solucionar la crisis energética.

“Reactivaremos la explotación de combustibles fósiles e impulsaremos el fracking con responsabilidad ambiental, pero también con mucha innovación, porque ahí hay una gran oportunidad para que tantos jóvenes se vinculen a ese sector mineroenergético”, agregó Oviedo.

También proponen invertir recursos en la adquisición de medicamentos que en este momento no están siendo entregados a algunos usuarios en algunas EPS.



“El programa plantea una intervención directa al sistema de salud con un Puesto de Mando Unificado permanente desde la Presidencia, la atención de millones de citas y procedimientos represados, el saneamiento financiero del sistema y la expansión de la telemedicina en zonas rurales”, se lee en el documento elaborado por Valencia y Oviedo.

Plan de gobierno de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Suministrado

Por otro lado, dicen que es necesario solucionar la situación fiscal del país y disminuir impuestos para garantizar la viabilidad de las empresas que han enfrentado dificultades por el aumento del salario mínimo para 2026.

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“Los empresarios dicen que es muy bueno el salario, pero que ‘no me está dando la empresa, voy a tener que despedir uno o dos de mis trabajadores’. Les hemos dicho: no despidan ningún trabajador colombiano, que el 7 de agosto radicamos un proyecto para bajar los impuestos drásticamente y que los empresarios y pequeños empresarios de este país puedan pagar los salarios que se merecen los trabajadores”, agregó Valencia.

Por último, el plan señala que es necesario implementar un programa contra la corrupción. “Uno de los ejes centrales del programa es la lucha contra la corrupción mediante un modelo de control en tiempo real, uso de inteligencia artificial y transparencia total en la contratación pública. Se propone la implementación de sistemas digitales basados en blockchain, auditorías automatizadas y tableros públicos de seguimiento de la gestión estatal”, se lee en el documento.