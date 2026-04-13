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Reforma a la justicia, fracking y disminuir impuesto: Valencia y Oviedo presentan plan de gobierno

La senadora Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo presentaron su plan de gobierno

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