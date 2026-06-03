Registraduría confirmó fin del escrutinio y reclamaciones fueron menos del 0,7 %

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que concluyó el 100 % del proceso de verificación de los resultados de la primera vuelta presidencial, realizado por los jueces de la República que integraron cerca de 3.000 comisiones en todo el país.

De acuerdo con la entidad, una vez finalizado el consolidado nacional y del exterior, las reclamaciones presentadas representaron menos del 0,7 % del total de mesas instaladas, una cifra que fue destacada por las autoridades electorales como reflejo de la estabilidad del proceso.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que tanto el preconteo como la etapa de verificación de resultados se desarrollaron de manera eficiente y rigurosa.

Se llevó a cabo un muy buen conteo de mesas por parte de los jurados de votación. El preconteo se consolidó de una manera eficiente y el escrutinio se llevó a cabo con mucho juicio y rigor. manifestó

Penagos también agradeció el trabajo realizado por los jueces de la República que participaron en las cerca de 3.000 comisiones instaladas en todo el territorio nacional.



El registrador aprovechó para invitar a los partidos y movimientos políticos, a los organismos de control y a las misiones de observación electoral para que participen este jueves en una jornada de revisión de información en la sede central de la Registraduría.

Penagos explicó que durante el encuentro se presentarán de manera detallada los datos correspondientes a puestos y mesas de votación que fueron entregados a los auditores de las organizaciones políticas desde el pasado 26 de mayo, como parte de un ejercicio de transparencia y garantías electorales.

En cuanto a la organización de la segunda vuelta presidencial el proceso avanza sin contratiempos y la votación comenzará el 15 de junio para los colombianos residentes en el exterior y se desarrollará el 21 de junio en el territorio nacional.

