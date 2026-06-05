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“Respete a Colombia”: Petro responde a primer ministra de Italia que respaldó a De la Espriella

Petro se pronunció sobre dos de las controversias que han rodeado la campaña presidencial: la decisión judicial que involucra al candidato De la Espriella y el respaldo expresado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a su candidatura.

Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de la República
Foto: Presidencia de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jun, 2026
Editado por: Katheryne Ávila

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro se refirió a la decisión de un juzgado de Bogotá que, como medida cautelar dentro de una acción de tutela, ordenó a De la Espriella y a su campaña abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en actividades proselitistas mientras se resuelve de fondo el proceso.

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Sobre ese caso, el mandatario escribió: “Ya estamos ante las autotutelas”, sugiriendo que la persona que presentó el recurso judicial tendría afinidad con el candidato. Además, aseguró que existen “mentiras sobre mentiras” y comparó esa práctica con “la táctica del comunicador de Hitler ante el pueblo alemán: Goebbels”.

En el mismo mensaje, Petro hizo un llamado a respaldar las reformas impulsadas por su Gobierno y sostuvo que el debate electoral debe centrarse en ese tema. “Reflexionar del pueblo: el objetivo son las reformas sociales para hacer realidad la Constitución de 1991. Lo demás es una invitación al suicidio nacional o a elegir los verdugos del narcoparamilitarismo”, escribió.

La otra parte de su pronunciamiento estuvo dirigida a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien recientemente expresó su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Petro, quien cuenta con nacionalidad italiana, recurrió a referencias históricas de ese país para responderle.

“Meloni, te digo desde Colombia: o Mussolini o las brigadas de Giuseppe Garibaldi”, afirmó el mandatario. Posteriormente agregó: “Nosotros somos de camisas rojas de Garibaldi y no somos esbirros de la mafia. Respete a Colombia”.

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