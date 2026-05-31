"So far, so good": senador Bernie Moreno sobre elecciones presidenciales en Colombia

"So far, so good", de esta manera se refirió el senador Moreno en diálogo con Blu Radio al desarrollo que ha tenido la jornada electoral en el país.

Bernie Moreno había calificado previamente como unas "elecciones cruciales" las presidenciales , con un mensaje en redes sociales donde añadió que "millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto".

Moreno dijo en X que "estas son, sin duda, unas elecciones cruciales (En Colombia). Las decisiones que tomen mañana tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras".

"Mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas", escribió Moreno, nacido en Bogotá pero nacionalizado estadounidense.



En su mensaje, el senador republicano se mostró esperanzado porque cree que "el futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca, lleno de prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades".

Insistió además en la importancia de que los comicios, marcados por episodios de violencia y amenazas contra los tres candidatos al a presidencia, se celebren sin ningún tipo de interferencia.

"Estas son SUS elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas", escribió el senador por Ohio en X, que celebró "la fortaleza de las instituciones democráticas de Colombia".

“So far, so good”, dijo a Blu Radio el senador republicano Bernie Moreno sobre el desarrollo de la jornada electoral en Colombia. #VocesySonidos pic.twitter.com/buHAjR4bPt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 31, 2026

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Moreno también destacó también que "los lazos de amistad, valores compartidos y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia han perdurado, arraigados en un compromiso común con la libertad y la autodeterminación" han perdurado durante casi 200 años.

"Honramos esa alianza perdurable hoy respetando plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad de su pueblo", añadió.

En semanas recientes, Moreno ha vinculado al actual presidente colombiano, Gustavo Petro, con el clima de polarización política en Colombia.

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Los colombianos acuden este domingo a las urnas con los últimos sondeos apuntando a que el candidato petrista Iván Cepeda, podría imponerse a los otros dos contendientes con más apoyo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia, aunque estaría lejos de alcanzar más de un 50 % de apoyos que le permitiría evotar la segunda vuelta.