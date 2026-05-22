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Petro calificó como “intromisión ilegítima” advertencias de senador Bernie Moreno sobre elecciones

El congresista estadounidense, invitado por el CNE como observador internacional para los comicios, ha lanzado advertencias sobre posibles irregularidades en el proceso electoral colombiano.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Aunque las tensiones diplomáticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump parecen haber disminuido en las últimas semanas, una nueva controversia se abrió por cuenta del senador republicano Bernie Moreno y sus declaraciones sobre las elecciones en Colombia.

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El congresista estadounidense, invitado por el Consejo Nacional Electoral como observador internacional para los comicios, ha lanzado advertencias sobre posibles irregularidades en el proceso electoral colombiano, especialmente en zonas donde grupos armados podrían ejercer presión sobre los votantes. Sus declaraciones no le cayeron bien al jefe de Estado, que considera que algunos de sus pronunciamientos exceden el papel de una misión de observación.

La controversia aumentó luego de que Moreno planteara que votos provenientes de regiones donde existan denuncias de constreñimiento podrían no ser tenidos en cuenta por la comunidad internacional y sugiriera que Estados Unidos podría no reconocer los resultados si se presentan irregularidades durante las elecciones.

Las afirmaciones provocaron una respuesta directa del presidente Petro, quien a través de su cuenta de X le pidió al senador limitarse a las funciones de la veeduría electoral. El mandatario señaló que cualquier orientación política sobre el voto de los colombianos constituye una “intromisión ilegítima” en las decisiones soberanas del país.

Pese al choque con el senador republicano, Petro intentó enviar un mensaje de tranquilidad frente a las relaciones entre Bogotá y Washington asegurando que mantiene una buena relación con Trump y que no existe ningún interés de confrontación entre ambos gobiernos.

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