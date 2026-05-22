Aprobación de Gustavo Petro hoy: esto revela la última encuesta de Invamer

La más reciente encuesta Invamer realizada para Blu Radio y Noticias Caracol no solo midió el panorama electoral de cara a las elecciones de la primera vuelta presidencial (31 de mayo), sino también la percepción que tienen los colombianos sobre el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con los resultados presentados, la desaprobación a la gestión del mandatario volvió a ubicarse por encima de la aprobación. Actualmente, el 50,4 % de los encuestados aseguró desaprobar la forma como Gustavo Petro se desempeña como presidente de Colombia, mientras que el 45,8 % dijo aprobar su gestión. Un 3,8 % afirmó no saber o no respondió.

La medición muestra además un comportamiento similar al registrado en meses anteriores. En febrero de 2026, la desaprobación estaba en 49 % y la aprobación en 47 %. Ahora, aunque la diferencia volvió a ampliarse, los porcentajes reflejan una opinión dividida entre los colombianos frente al Gobierno nacional.

Según el análisis de Mañanas Blu, la aprobación del presidente Petro se ha sostenido por factores clave como el aumento del salario mínimo y subsidios.



Y es que el gráfico histórico de Invamer evidencia cómo la percepción sobre Petro ha tenido variaciones desde el inicio de su mandato. Cuando asumió la Presidencia en agosto de 2022, la desaprobación estaba en 43 %, mientras que la aprobación alcanzaba el 50 %. Sin embargo, durante 2023 y parte de 2024 los indicadores cambiaron y la desaprobación superó en varias ocasiones el 60 %.

La encuesta también compara el comportamiento de opinión con gobiernos anteriores. En el caso del expresidente Iván Duque, la desaprobación llegó a alcanzar niveles cercanos al 71 % durante su administración, especialmente en medio de las protestas y dificultades económicas derivadas de la pandemia.

El estudio de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol se realizó con una muestra de 3.800 personas, y sus resultados vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el ambiente político y la percepción ciudadana en Colombia, a pocos días de que avance el calendario electoral rumbo a las presidenciales.