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Último día para cambiar su puesto de votación para las elecciones a la Presidencia 2026: paso a paso

Para realizar el trámite, es necesario presentar la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital en cualquiera de sus versiones, física o desde el celular.

Último día para cambiar su puesto de votación para las elecciones a la Presidencia 2026: paso a paso
Último día para cambiar su puesto de votación para las elecciones a la Presidencia 2026: paso a paso
Foto: Registraduría
Por: Luna Guerrero Parra
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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