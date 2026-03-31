Último día para cambiar su puesto de votación para las elecciones a la Presidencia 2026: paso a paso

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que hasta hoy, martes 31 de marzo de 2026, hay plazo para cambiar el puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.



¿Quiénes pueden cambiar su puesto de votación en Colombia?

La entidad confirmó que pueden realizar el cambio del puesto de votación todos los ciudadanos, incluidos aquellos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente. También pueden hacerlo quienes tengan cédula expedida antes de 1998 y no se encuentren en el censo electoral.

Tenga en cuenta que, una vez realizado el cambio, este se verá reflejado cuando se conforme el censo electoral definitivo para las elecciones, es decir, a partir del 1 de mayo de 2026.

Foto: Registraduría.

¿Dónde puede cambiar su puesto de votación en Bogotá?

Tanto en Bogotá como en el resto del país, el cambio de puesto de votación se puede realizar en:



Cualquier sede de la Registraduría en todo el país.

Los puntos de inscripción autorizados.

Campañas móviles en la ciudad.

Para realizar el trámite, es necesario presentar la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital en cualquiera de sus versiones, física o desde el celular. Una vez en el lugar, un funcionario d ela Registraduría lo ayudará con el trámite.

Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Puede cambiar su puesto de votación virtualmente?

La Registraduría aclaró que este trámite no se puede realizar de manera virtual. Las únicas personas autorizadas para hacerlo en línea son quienes se encuentren fuera del país; sin embargo, también pueden adelantar el proceso de forma presencial en los consulados del lugar donde residan.



Para hacer el proceso de cambio de puesto de votación desde el exterior, puede acceder al enlace dispuesto por la entidad: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/

Cédula digital / Foto: Registraduría

¿Cómo consultar su puesto de votación?

Para consultar dónde está registrado su puesto de votación, debe ingresar a la página oficial de la Registraduría, seleccionar la opción “Electoral” y luego hacer clic en “Puesto de votación”.