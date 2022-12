Eliminarán dígito en pico y placa de taxistas de Cali tras acuerdo con la Alcaldía

Después de varias horas de bloqueos, protestas y el denominado ‘plan tortuga’, los taxistas de la capital del Valle lograron hacia las 8:00 de la noche un acuerdo con la Alcaldía para levantar el paro en la ciudad.

Entre los compromisos adquiridos por parte de las autoridades está reforzar la lucha para combatir la piratería, el transporte informal y reducir el pico y placa a un dígito a partir del 1 de agosto durante un mes de prueba.

“Cali ha crecido y los taxistas no, eliminando un dígito en el pico y placa ustedes vendrán en un mes y me dirán si funcionó o no, además si lo quitamos o lo ponemos otra vez”, dijo Maurice Armitage, alcalde de Cali.

“En la medida que hemos recuperado el MIO, van a llegar 1.000 buses aquí a diciembre, entonces la gente va a tener en qué movilizarse y así podemos atacar con más contundencia la ‘piratería’”, agregó el mandatario.

A su vez, Armitage indicó que se atacará frontalmente a la “piratería de fondo”, es decir, la que está en hospitales, hoteles y en las plataformas móviles.

Entre tanto, las autoridades anunciaron la llegada a Cali de un grupo especial contra la ilegalidad, llamado Cesis.

“El Cesis, es el Cuerpo Especial Contra la Legalidad y la Siniestralidad Vial, el cual está conformado por un equipo de la Policía Nacional con facultades judiciales que trabaja con la Fiscalía”, dijo Jhon Correa, director territorial del Ministerio de Transporte.

“Es importante que las alianzas sean primordiales para determinar los puntos con más afectaciones ya que estas personas van a ser muy agiles”, agregó.

Otro de los compromisos al que se llegó fue la posibilidad de crear una red de apoyo con 300 taxistas aproximadamente para que dentro de dos semanas haya un decreto que reglamente el uso de botones de pánico, en caso de emergencia.