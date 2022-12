ELN está cerrando su puerta a la política con actos criminales: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el ELN está cerrando su puerta a la política con sus actos criminales y terroristas.



El jefe de la cartera de Defensa dijo que si el ELN se abre paso, su espacio estará en la política.



Sin embargo, enfatizó en que la fuerza pública no permitirá actos terroristas.



“Por el bien o por la fuerza, su espacio está en la política si quieren tenerlo y será cada vez más reducido y más a su riesgo el espacio de la extorsión, del narcotráfico, en la minería ilegal, en la voladura del patrimonio público de los colombianos, allí estará nuestra fuerza, concentrada en ellos”, añadió.



Villegas finalizó diciendo que los operativos continuarán, pues no permitirán nuevas amenazas en medio del posconflicto.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El equipo negociador de paz calificó de especulaciones la supuesta presencia de guerrilleros de las Farc en Venezuela.



-Las autoridades en el Valle incautaron 8500 vacunas de contrabando que ingresaron al país desde Venezuela. Los medicamentos, avaluados en más de 260 millones, no contaban con registro sanitario.



-En Bucaramanga los casos de Zika van en aumento. Hasta la fecha hay 395 mujeres embarazadas vigiladas por haber contraído la enfermedad.



-Este sábado se correrá la penúltima etapa de la vuelta a España en la que Nairo Quintana es el líder. La fracción tendrá cuatro premios de montaña de segunda categoría y finalizará en un puerto especial.