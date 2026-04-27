Emisario de alias ‘Fito’ habría contactado un alto funcionario colombiano para lograr su entrega

El nombre de Mauricio Jaramillo, viceministro de Relaciones Multilaterales de Colombia, no había sido mencionado hasta ahora en el caso de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.

Sin embargo, este domingo una publicación del medio ecuatoriano Vistazo reveló un supuesto acercamiento entre un emisario del narcotraficante y altos funcionarios de la Cancillería colombiana el 5 de junio de 2025. Ese medio sostiene que el contacto se habría dado en el marco de gestiones relacionadas con alias ‘Fito’.

Según la publicación, una funcionaria colombiana habría compartido con el emisario del narcotraficante el número telefónico del viceministro de Relaciones Multilaterales, Mauricio Jaramillo, con el fin de facilitar un contacto entre ambos.

Luego de varios intentos, el informe asegura que el emisario le habría escrito al viceministro Jaramillo: “Estoy adelantando una tarea para la entrega del Sr Macías a la justicia de su país, ha sido complejo porque el gobierno ecuatoriano, al parecer, tiene una posición que no les ha permitido llegar a un acuerdo”, y le solicitaba atender una llamada para ampliar el contexto de la situación.



El viceministro, según el informe, habría recibido el mensaje pero no lo respondió. Vistazo agrega que intentó confirmar la conversación con el viceministro, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de la publicación.

En lo que corresponde a la Cancillería colombiana esta ha reiterado su postura de no intervención en los procesos internos de Ecuador, al señalar que cualquier trámite relacionado con alias ‘Fito’, incluida una eventual extradición, correspondía exclusivamente a la justicia de ese país.

Incluso, la posición del gobierno colombiano, luego de los señalamientos sobre un posible encuentro en Manta entre el presidente Petro y emisarios de alias ‘Fito’, es que el país no tendría participación ni influencia en decisiones penales o de extradición, y no actuaría como garante en este tipo de casos, incluso ante solicitudes del propio narcotraficante.

Publicidad

El informe cuenta la serie de hechos que se habrían extendido desde 2024 y 2025, cuando alias ‘Fito’ escapó de prisión, se movieron sus redes para buscar una entrega, y se habrían registrado contactos con autoridades y agencias internacionales.

En mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro viajó a Ecuador en una visita oficial que luego se extendió por 72 horas, semanas antes de la captura de ‘Fito’ el 25 de junio de 2025 en Montecristi y su posterior extradición a Estados Unidos.

El gobierno de Daniel Noboa, a través de su ministro del Interior, John Reimberg, desmintió que Colombia hubiera participado en la recaptura de 'Fito' el 25 de junio de 2025. El ministro calificó como falsas las versiones que sugerían una entrega pactada o negociada. Aseguró que la captura fue producto exclusivo de labores de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Publicidad

El hecho más reciente tiene que ver con el anuncio del presidente Gustavo Petro quien prepara contra Daniel Noboa una demanda por injuria tras los señalamientos de Daniel Noboa por presuntos vínculos del presidente colombiano con redes criminales.

El origen del conflicto estaría en declaraciones y reportes que insinuaron contactos indirectos entre Petro y emisarios de alias ‘Fito’ durante su visita a Manta en 2025, lo que su entorno rechaza por afectar su honra y reputación.

El propio mandatario colombiano ha salido a desmentir las acusaciones que lo vinculan con grupos criminales ecuatorianos. "No tengo ni idea quién es el tal Fito" escribió en su cuenta de X y ha negado cualquier reunión con él o sus allegados durante su estadía en Manta. Petro sostiene que su viaje tuvo carácter oficial, estuvo resguardado por agentes ecuatorianos y que aprovechó el tiempo para escribir 30 páginas de un libro sobre capitalismo y crisis climática.