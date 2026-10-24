"En 3 o 4 años puede librar la inversión": Exposolar explica como ahorrar en la factura de la luz

La energía solar puede ayudar a reducir el consumo de electricidad de la red nacional y ofrecer una alternativa ante el riesgo de racionamiento asociado al fenómeno de El Niño. Carlos Yepez, director de ExpoSolar Colombia, explicó cómo funcionan estos sistemas, cuánto puede costar su instalación y qué opciones tienen las viviendas, los conjuntos residenciales y las empresas para generar su propia electricidad.

Durante una entrevista en Casa Blu, el director señaló que Colombia depende en buena medida de la generación hidroeléctrica, por lo que la disminución de las lluvias puede afectar la disponibilidad de agua en los embalses. Frente a este escenario, destacó la importancia de ampliar el uso de energías renovables.

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¿Cómo ayuda la energía solar ante un posible racionamiento?

Yepez explicó que una de las ventajas de estos sistemas es que la electricidad se genera y consume en el mismo lugar, sin necesidad de recorrer toda la red eléctrica nacional. "Yo instalo mi sistema solar sobre la cubierta de mi casa, ahí se genera esa energía y me la consumo ahí mismo", afirmó.



Energía en Colombia. Imagen de archivo. Foto: AES Colombia.

Sin embargo, aclaró que disponer de paneles no garantiza que una vivienda tenga electricidad cuando se interrumpe el suministro nacional. Para mantener el servicio durante esos cortes, se requiere un sistema de almacenamiento con baterías, debido a que los equipos solares conectados a la red cuentan con mecanismos de seguridad que los desconectan cuando falla el suministro.

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En las casas independientes, la instalación depende del consumo y del espacio disponible. En los edificios y conjuntos residenciales, las limitaciones de las cubiertas pueden reducir la capacidad de generación, por lo que los sistemas podrían destinarse a las zonas comunes o a los ascensores.

¿Cuánto cuesta instalar energía solar y cuándo se recupera la inversión?

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El director de ExpoSolar Colombia indicó que la instalación requiere una inversión inicial, cuyo valor depende del sistema y del consumo de electricidad. Como ejemplo, mencionó instalaciones de entre ocho y diez millones de pesos.

Según explicó, el ahorro mensual en la factura permite recuperar progresivamente ese desembolso. "En cuestión de 3 o 4 años ya hayas librado esa inversión que hiciste", señaló, aunque el plazo depende del ahorro que consiga cada usuario.

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Yepez también sostuvo que la energía generada por estos sistemas puede tener un costo menor que la electricidad comprada a la red, debido a que evita varios componentes asociados con la transmisión, distribución y comercialización.

Añadió que los equipos pueden durar entre 25 y 40 años, por lo que, una vez recuperada la inversión, el usuario podría continuar aprovechando el ahorro durante el tiempo restante de funcionamiento.

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ExpoSolar Colombia se realizará del 28 al 30 de octubre en Corferias, Bogotá. Según lo expuesto en la entrevista, el encuentro está dirigido tanto a empresarios como a ciudadanos interesados en conocer alternativas para generar electricidad y reducir sus gastos energéticos.