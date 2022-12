En Arauca hay institucionalidad, fuerza pública cumple funciones: MinInterior a HRW

El presidente Iván Duque recibió de manos de José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch, un informe elaborado por esta organización sobre la situación de orden público en el departamento de Arauca.

‘Los guerrilleros son la Policía’ es la frase en la portada del informe, tomada del testimonio de un policía de ese departamento, que afirmó que son los grupos criminales los que establecen las dinámicas en materia de seguridad.

La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, habló sobre esta afirmación y dijo que el Gobierno no está de acuerdo ya que la presencia de la Policía y el Ejército es permanente cumpliendo funciones específicas.

"No podemos compartir que ejerzan los grupos armados funciones de Policía, allá hay institucionalidad, está la fuerza pública, tanto las fuerzas militares como la Policía, pero lo cierto del caso es que la zona de frontera genera unas dificultades muy grandes. El Estado colombiano tiene su institucionalidad, la Policía Nacional cumple las funciones, las fuerzas militares también tienen funciones determinadas, pero no desconocemos que hay una presencia de grupos armados organizados protegidos por Venezuela", dijo la ministra Gutiérrez.

La ministra de Gobierno estuvo en el encuentro en el que el presidente Duque recibió el informe y dijo que se trató de una discusión muy sincera sobre las dificultades que atraviesa el departamento de Arauca y que resaltaron que el amparo que hace el régimen de Maduro a grupos criminales dificulta la situación en materia de orden público.

Sobre la reunión, José Miguel Vivanco indicó que el presidente le manifestó que estaba de acuerdo con que es necesario aumentar la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales y con falta de administración de justicia efectiva en el departamento. Dijo que el mandatario le informó que va a hacer un consejo de seguridad en Arauca en los próximos días.

"El presidente acogió la propuesta que le hicimos en el sentido de fortalecer lo que se llama la protección colectiva de esas comunidades, algo que se está haciendo pero que hay que priorizar sobre todo en aquellos municipios, alrededor de 70, menos de 10 donde se encuentran las condiciones más agudas de seguridad", dijo Vivanco.

Adicionalmente, Vivanco aseguró que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, estuvo presente en el encuentro en el que trataron también el escándalo de chuzadas a periodistas de la Revista Semana. Dijo que el presidente y el ministro se comprometieron a investigar a profundidad el tema.

