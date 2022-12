En Colombia hay un exceso de autocrítica irresponsable: embajador de EE.UU.

Al intervenir en el foro Convivencia y Seguridad Ciudadana Modernización de la policía, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que en Colombia hay un exceso de autocrítica, pero advirtió que “criticar sin proponer no sirve y es irresponsable si se trata de ganar espacios políticos".



"Hay un fuerte sentido de autocrítica que no se puede extender (...) ", no hay derechos sin responsabilidad", dijo.



El embajador dijo que está próximo a cumplir su periodo en Colombia y ahora se siente liberado de percepciones sobre Colombia: "un país que amo profundamente".



Reiteró que Colombia debe saber que Estados Unidos y la embajada son un socio en el esfuerzo del posconflicto.