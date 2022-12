En Colombia todavía existen al menos cinco conflictos armados: CICR

En el último balance sobre sobre la situación humanitaria en Colombia hecho por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se entrega un preocupante panorama sobre las condiciones de vida para las poblaciones que están en zonas de conflicto armado.

Durante el 2019, el comité registró casi una víctima de artefactos explosivos y minas antipersonales al día , así como “casos de desplazamiento y confinamiento, homicidios, amenazas, desapariciones, agresiones contra la misión médica, destrucción de recursos naturales, violencia sexual y reclutamiento y uso de menores de edad por parte de grupos armados”.

Publicidad

El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnish, explicó que en el país aún hay cinco conflictos armados en curso, entre ellos está el de “el EPL y el ELN en el Catatumbo, el segundo es entre el Gobierno de Colombia y el ELN, el conflicto entre el Gobierno y el Clan del Golfo y las AGC y el del Gobierno con el de tres estructuras del bloque oriental que no se acogieron al acuerdo de paz”.

Por otro lado, el jefe de la delegación reveló que, en el último año, 352 personas resultaron heridas por artefactos explosivos y minas antipersonales, de ellos 159 son civiles y 19 menores de edad. El 57% de las víctimas están en solo tres departamentos que son Norte de Santander, Arauca y Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Así mismo, Hasrnish aseguró que “sigue la desaparición de personas, y siguen las violaciones al derecho internacional humanitario”, se han registrado 93 casos de desapariciones nuevas.

"No es un fenómeno de la historia del país, es un fenómeno del presente. Siguen desapareciendo personas en Colombia", afirmó el delegado.

Publicidad

Publicidad

Para el CICR, son necesarios más esfuerzos para recuperar e identificar los cuerpos de desaparecidos. Han acompañado las misiones de exhumaciones para entregar los cuerpos a Medicina Legal y están en permanente comunicación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En las zonas de conflicto, la población le ha dicho al CICR que no saben quiénes son los actores armados que están en los territorios. Lo preocupante, según Harnish, “es que no son estructuras que no pueden responder de la manera más adecuada a los llamados”.

El organismo asegura que las comunidades tienen miedo de hablar con el CICR por las repercusiones. “Es preocupante que no tengamos una confianza de la población civil porque no nos van a dar información sobre lo que está pasando en la zona”.

Frente a las agresiones contra las misiones médicas, el delegado explicó que han registrado durante el último año 218 agresiones, el 74% de los casos fueron amenazas y lesiones contra el personal de la salud y el 56% de los presuntos responsables fueron pacientes, familiares y miembros de la comunidad.

Publicidad

La llegada de los migrantes también es preocupante para el CICR, pues estas personas están en las zonas de conflicto, razón por la que hacen un llamado a la comunidad internacional en términos de financiamiento porque el dinero para las atenciones todavía es insuficiente.

Vea aquí: ONU reitera que Colombia es el país donde más asesinan defensores de derechos humanos

Publicidad

Al finalizar la presentación del informe, el delegado se preguntó “¿por qué no dejan en paz a los civiles?, ellos no quieren participar en las hostilidades”, pidió que esta población sea apartada del conflicto y cesen los sufrimientos por las consecuencias de las acciones armadas.