En este Gobierno no se chuza y no se sigue a periodistas: MinDefensa

El ministro aseguró que “como dice el presidente en este Gobierno no se chuza y no se sigue a periodistas” por lo que “prestamos” toda la atención necesaria a este tipo de denuncias “y soy el primer interesado en saber si son ciertas las acusaciones y saber de dónde vienen las órdenes para apartar a esos oficiales de su cargo”. (Vea también: Si algo me llega a pasar, está el general Palomino: coronel Reinaldo Gómez ).

Agregó que actualmente se encuentran investigando la veracidad de las denuncias o si se trata de “una campaña de desprestigio contra la Policía y su director porque hasta el momento no hemos visto relación de las denuncias con el director de la institución”. (Lea también: No hay duda que estos escándalos son perversidad sistemática: general Palomino ).

No descartó que haya “ruedas sueltas” en el tema de la inteligencia aunque afirmó que en los meses que lleva en el cargo “he visto que esa parte funciona muy bien”.

Reveló que las investigaciones se están llevando a cabo con toda celeridad “y prefiero realmente esperar los resultados de esto porque conociendo al general, a su familia y los resultados de su labor, no me atrevo a tomar ninguna decisión en este momento”.

Explicó que la investigación tendrá varias etapas de las cuales se informará a la opinión pública, “por supuesto a lo primero que le estamos prestando atención es al tema de los seguimientos e interceptaciones ilegales”.

Afirmó que por encima de cualquier cargo o persona siempre estará “la institución y el correcto funcionamiento de la misma”.

"La Policía es una institución que viene reformándose y sigue reformándose porque jugará un papel fundamental en el posconflicto", dijo el ministro.