En la comuna 13 conmemoran 17 años de la Operación Orión

Diecisiete años han pasado desde la Operación Orión, lo que para las autoridades fue la pacificación de la comuna 13 y para sus habitantes y víctimas una semana de horror que se les llevó a seres queridos, vecinos y conocidos.

Margarita Restrepo, quien hace parte de 'Mujeres Caminando por la Verdad', es una de esas madres que desde 2002 no concilia el sueño pensando en el paradero de su hija Carol Vanessa, quien tenía 17 años cuando desapareció, días después de esa intervención de las autoridades en su comuna 13.

“De algo estoy segura y es que esto no se puede dejar pasar en alto porque ya son 17 años de conmemorar la Operación Orión y no sabemos nada de nuestros familiares, no sabemos nada de seres queridos. En nosotros sigue una memoria viva demostrándole al país que esto no puede volver a suceder”, dijo Margarita.

Aunque como ella cientos de familias aseguran que fueron más de 100 de los desaparecidos, más de 70 los muertos y más de 300 personas las detenidas, a lo largo de estos 17 años las autoridades han insistido en que era una intervención necesaria, realizada en el gobierno del entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez.

Es un aniversario más de la Operación Orión, de la que víctimas siguen esperando respuestas, pero también trabajando para conservar la memoria de sus seres amados.

Por eso, en diferentes instituciones de la comuna 13 durante este 16 y 17 de octubre convocaron charlas, conversatorios, exposiciones y actos simbólicos para recordar a todos los que no regresaron después de Orión.

Manuel López, rector de la Institución Educativa Eduardo Santos, invitó a que la comunidad se una a la conmemoración visitando el museo de memoria en el colegio, que ya cumple un año.

“Es el primer aniversario del museo escolar de la comuna 13, en el cual presentaremos la segunda exposición de reparación simbólica. En ella hay objetos complejos como el lazo de la infamia y de ello hablaremos en este aniversario”, agregó el rector.