En los miles contratos del Distrito no hay nadie cercano a mi entorno: Petro

conocido en las cuales aseguran que sus familiares tienen contratos con el Distrito.

El burgomaestre fue tajante al afirmar que “su familia real no tiene nada que ver con el Distrito, yo respondo por mis cercanos, si se ponen a buscar el octavo tío en consanguinidad no podría decir nada pero me atrevería a retarlos”.

Declaró que su madre y hermana están “exiliadas del país por culpa del expresidente Uribe, mi hermano se gana 700 mil pesos, mi papá es un pensionado y mi esposa no está ni ha estado relacionada con ningún contrato del Distrito, espero que eso quede claro”.

Dijo que si bien puede asegurar que su familia no está relacionada con la administración, “no quiere decir que hayamos alcanzado el objetivo de cero corrupción porque sí han intentado robar durante mi Gobierno”.

Aseveró que tiene 60 mil empleados “y no todos son honestos porque descubrir la corrupción es una proeza que es algo que hay que hacerse”.

Por la corrupción en algunos temas, el alcalde Petro culpa a su salida de la Alcaldía, durante “la cual se hicieron contratos sin que nadie se enterara, ni siquiera el mismo burgomaestre y por eso lo primero que hice cuando volví fue pedir que revisaran todo y hemos hecho mucho más que algunos organismos de control”, afirmó.

En cuanto al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez, Petro dijo que “puede que me equivoque y sea paranoia pero yo le dije a él que me respondía por los contratos y a mí no me gusta porque aparecen muchas cosas dudosas”.