En mi vida soy pacífico, en la bicicleta no: Nairo Quintana, orgullo colombiano

que le da saberse héroe nacional.

La humildad, eso sí, no se perdió. El segundo de la competencia ciclística más importante del mundo, líder de la montaña y de los jóvenes, aseguró que nunca sospechó un debut tan fructífero. “Pensé en lograrlo, pero no tan rápido”, comentó en Blu Radio.

“Fue espectacular. Nunca en mi vida pensé que fuera a pasar tan rápido esto. Hasta ahora me estoy dado cuenta de lo sucedido. No fue fácil lograrlo”, aseguró desde Pamplona, España, donde descansa tras un mes de competencia en España.

El boyacense confesó que de los premios que consiguió se siente muy orgulloso de ser el segundo en la general y también de la camiseta de puntos rojos, “que es lo que identifica a los colombianos”.

Sentenció que su vida se debate fuera y sobre una bicicleta. “Cuando estoy fuera de la bicicleta soy muy pacífico, pero cuando estoy en la bicicleta soy todo lo contrario, eso me caracteriza para ser un buen corredor”, aseveró el nacido en Cómbita, forjado deportivamente en Arcabuco, Boyacá.

Sobre la etapa 20 del Tour, que ganó en Semnoz, a 1.655 metros sobre el nivel del mar, reveló que junto a su equipo Movistar planteó una estrategia para remontar posiciones y ayudar en la general al español Joaquim Rodríguez.

“Fui quien llevó al equipo hasta los puertos de montaña. Cuando estaba en el último kilómetro la guerra era con (Chris) Froom, porque si él ganaba la etapa era el ganador de los premios de montaña. Afortunadamente estuve más fuerte, gané la etapa y me hizo muy feliz porque le regalé una victoria a mi país el 20 de julio”, relató.

“Uno tiene que estudiar a los correros rivales, cómo pedalean. Hay que ser astuto y saber leer la carrera porque no siempre gana el que lleva más fuerza”, agregó sobre su característica forma de competir.

“En mi cara no se me hacen rasgos de sufrimiento, pero el sufrimiento lo llevo por dentro. Pero con los ojos de otra persona no se siente el dolor de quien va pedaleando”, concluyó el boyacense de 23 años.

En el Día de la Independencia colombiana, el boyacense Quintana firmó la 14ª victoria de etapa de un colombiano en el Tour de Francia y con su segunda posición en la general logró la mejor plaza jamás ocupada por un colombiano en la competencia europea.

