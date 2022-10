En robo a Bogotá participaron políticos y organismos de control: Emilio Tapia

la mayor red de corrupción en la contratación pública del país.

Según Tapia, no es preciso decir que hubo “robo de plata” porque hay obras que sí se hicieron. “El proceso tiene que ver con el pago de comisiones para que fueran adjudicadas las licitaciones”.

El empresario hizo énfasis en que su acuerdo con la Fiscalía se basa “en el deseo de que la opinión pública conozca todos los hechos”, pero que no puede aún dar mayores detalles a los medios de un caso que involucra a contratistas, políticos y entes de control, “más de lo que se conoce hasta ahora”.

Al ser cuestionado por la cifra que resume el desfalco al distrito por cuenta del ‘carrusel de la contratación’, Tapia dijo que “no puedo precisar las cantidades”, pero que el informe de la Revista Semana tendría valores acertados y aproximados, aunque no incluiría “mucho más que no se ha tocado”.

Emilio Tapia recordó que la corrupción en obras públicas no viene del gobierno de Samuel Moreno y recordó que a tres días de finalizar la alcaldía de Luis Edo. Garzón se firmó el contrato 137 que dio al Grupo Nule la obra de la 26, por la que se pagaron comisiones y en las que “Julio Gómez tuvo mucho que ver”.

Tapia desvirtuó el nombre de Sandra Gómez, mencionada en un informe del periódico El Tiempo sobre su contabilidad, como beneficiaria de pagos mientras oficiaba como asesora del despacho del exfiscal Mario Iguarán y que solo se trataba de “préstamos y favores” entre personas que se conocen desde hace 20 años”.

Negó que en sus declaraciones en la Corte Suprema no quisiera involucrar al senador Iván Moreno en el proceso de corrupción y que se trataba de preguntas que no pudo responder porque no estaban incluidas en el preacuerdo. Sin embargo, se mostró responsable de esos procesos porque “voy a ser testigo de cargo al juicio que se le siga a todas estas personas involucradas”, dijo.

Sobre las críticas que hace la opinión pública a los resultados de su negociación con la Fiscalía, que le permitiría cumplir sentencia en su casa y el reintegro mínimo de dinero, Tapia dijo que “serán 13 años o los que el juez decida”, que aceptará sin reparo, y que está pendiente un segundo pago adicional a los 4 mil millones ya reintegrados.

“Mi colaboración no tiene límite. Mis abogados no estuvieron de acuerdo en que yo aceptara esta pena, pero fue una decisión con mi familia. La casa por cárcel es la humanización de la pena”, afirmó.

Finalmente, el empresario no negó ni aceptó que dos concejales de la capital hubieran buscado su ayuda económica para revocar la alcaldía de Gustavo Petro y afirmó que la Fiscalía también tiene esa información y que hace parte de otro proceso.