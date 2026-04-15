En desarrollo de operaciones militares en el suroccidente del país, tropas del Ejército lograron ubicar y neutralizar 30 artefactos explosivos en zona rural del municipio de El Tambo, evitando lo que sería una posible acción terrorista en esta región.

El hallazgo se produjo en el sector de la parte alta del Filo, en el corregimiento de La Emboscada, durante el avance de unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4. En el lugar fueron encontrados 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO).

Encuentran 30 explosivos en zona rural de El Tambo: disidencias de ‘Mordisco’ tenían listo atentado

De acuerdo con información preliminar, el material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, de la estructura Carlos Patiño, grupo armado organizado residual que delinque en esta zona y que estaría bajo la órbita de Iván Mordisco.

Las autoridades señalaron que estos explosivos habrían sido instalados para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y generar afectaciones a la población civil, en un corredor estratégico donde estas estructuras ilegales mantienen presencia.



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Tras asegurar el área, las tropas activaron los protocolos de seguridad y coordinaron la intervención de equipos especializados en explosivos, que adelantarán la destrucción controlada del material. Paralelamente, se dio aviso a las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.