Encuentro Obama-Castro no acabará la dictadura en Cuba: Carlos Alberto Montaner

encuentro entre el presidente Raúl Castro y el mandatario norteamericano Barack Obama, “no va a existir ningún cambio de la naturaleza de la dictadura”.



“Es posible que eso traiga un beneficio económico para el Gobierno cubano y tal vez para la sociedad cubana. Desde el punto de vista político lo que se vio en la Cumbre (de las Américas) va a ser más de lo mismo, es decir, va a continuar siendo una dictadura de partido único donde hubo constantes agresiones”, dijo Montaner.



En entrevista con Mañanas BLU, el líder cubano exiliado en Estados Unidos también se mostró sorprendido porque no existió el anuncio de que la isla salía de la lista de países que apoyan el terrorismo, como muchos lo estimaron.



“Me sorprendió que no sacaran a Cuba como lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué no lo hicieron? Tal vez hay una resistencia burocrática pero esto debería ocurrir en cualquier momento”, enfatizó Montaner.



Según el escritor y periodista, también es inminente que el Gobierno de Barack Obama acepte otras de las exigencias de Cuba, como devolver la base de Guantánamo y cancelar el apoyo a Radio Martí, entre otros.



Por otro lado, hizo énfasis que un 65 por ciento de los estadounidenses apoyan una mejora en las relaciones con Cuba, pero la intención de Obama es ambigua.



“Obama dice: ‘estamos haciendo algo que no funcionó, vamos a hacer algo que funcione’. Se estaba haciendo una estrategia de contención frente a los regímenes soviéticas frente al aislamiento diplomático, propaganda y sanciones económicas. Ahora lo que van a hacer es tratar de eliminar cualquier tipo de hostilidad pero entregando todo sin esperar nada a cambio”, finalizó.