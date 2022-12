Es imposible retomar la fumigación aérea: Ministro de Justicia

El Ministro de Justicia Jorge Londoño afirmó en Blu Radio que ante la solicitud del fiscal Néstor Humberto Martínez, sólo se dará respuesta afirmativa a la convocatoria del Consejo Nacional de Estupefacientes, pues retomar la fumigación aérea de cultivos ilícitos es imposible.



“La posición del Ministerio de Justicia es en desacuerdo con reanudar la fumigación aérea. Esta es una política que no ha funcionado y que el Gobierno cree que debe hacerse de una manera más integral, de una forma mucho más coordenada y es imposible de retomar en tanto la Corte Constitucional fue clara en que no es posible este tipo de aspersión, por aplicación del principio de precaución. Y en los años 2006, 2007 que fue cuando más se asperjó con glifosato fue también cuando más se incrementaros los cultivos, por lo cual se ha evidenciado que históricamente no ha funcionado esta política”, señaló Londoño.



El jefe de cartera también afirmó que contrario a lo que planteó el Fiscal Martínez en su carta, la paz no se ve amenazada en caso de no retomar las fumigaciones aéreas.

“Todo lo contrario, la paz es una oportunidad para poder aplicar una política integral de erradicación, de sustitución de cultivos; es esa oportunidad que los colombianos estamos esperando para que en esos territorios se pueda incidir con mayor eficacia y efectividad. Seguramente cuando la paz se dé, tendremos territorios libres de presencia de las FARC donde se podrá intervenir más eficientemente”, señaló Londoño.



Reiteró que la Corte Constitucional fue clara en aplicar el principio de precaución porque por encima de cualquier consideración está la salud de los colombianos y de las personas que habitan esas zonas.



“Sustancialmente es esa la razón. Hay estudios de autoridades de salud que dan como resultado que esos químicos producen cáncer, entre otras enfermedades y la salud es lo más importante”, agregó.



El Ministro de Justicia afirmó que ante la solicitud del Fiscal de convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes se responderá de manera afirmativa y se hará en los próximos días.



Otro que reaccionó fue el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo que manifestó estar en la misma línea de Londoño frente a las fumigaciones aéreas.



“Coincido con Fiscal en que debemos buscar estrategias para reducir los cultivos ilícitos pero No debemos regresar a fumigación con glifosato”, dijo Murillo.



