Es la forma de callarme: María C. Alonso sobre trámite de retiro de nacionalidad

María Conchita Alonso, cantante nacida en Cuba, con nacionalidad venezolana, se refirió en Mañanas BLU al trámite que adelanta el gobierno del vecino país, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, para quitarle su ciudadanía.

“El que me quieran quitar la nacionalidad es ilegal, cuando uno llega a Venezuela menor de 5 años uno es considerado venezolano por nacimiento, lo único que no puedes ser es presidente de la República, cosa que vemos que ha sido cambiada porque Nicolás Maduro no nació en Venezuela”, dijo.

Añadió que se trata de una medida desesperada del Gobierno por callar aquellas voces que pretenden mostrar la realidad de Venezuela.

“Ellos atacan a toda persona que hable la verdad, que diga las cosas que están sucediendo en Venezuela, únicamente por decir lo que sucede ellos ya te atacan, te meten preso, te torturan, te matan. Esta es su forma de callarme”, aseguró.

Finalmente manifestó que lamenta la situación que está viviendo el país actualmente por cuenta de un Gobierno inexistente.

“Venezuela no tiene presidente, es un país que está al mando de los cubanos, que lamentablemente ahora Estados Unidos abrió sus puertas con ellos y que lo único que eso va hacer es engrandecer la fuerza castrista”, concluyó.