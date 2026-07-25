¿Es legal tener dos o más trabajos al mismo tiempo en Colombia?

Tener dos o más trabajos al mismo tiempo en Colombia es una práctica que ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente por el crecimiento del teletrabajo y las modalidades remotas. Frente a las dudas que esto genera, Luis Fernando Larios Martínez, docente del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Horizonte, explicó en Casa Blu de Blu Radio que la legislación colombiana no prohíbe la coexistencia de contratos laborales y que esta figura está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo.

El experto señaló que el punto de partida es revisar las condiciones pactadas con cada empleador. Aunque la regla general es que los contratos no incluyen una cláusula de exclusividad, si esta existe el trabajador no podrá prestar sus servicios a otra empresa sin incumplir lo acordado. En los casos en que no haya esa restricción, es posible desempeñar varios empleos de manera simultánea.

No obstante, Larios advirtió que la legalidad de esta práctica depende también del cumplimiento de las obligaciones laborales. Explicó que el trabajador debe garantizar que atenderá de forma adecuada cada uno de sus empleos, respetando los horarios establecidos y evitando utilizar la jornada de una empresa para desarrollar actividades de otra. De igual forma, recomendó informar a los empleadores sobre la existencia de otros contratos para evitar conflictos y dar mayor transparencia a la relación laboral.

La legislación colombiana no prohíbe la coexistencia de contratos laborales y que esta figura está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo. Foto: ImageFX

Otro aspecto que destacó fue la confidencialidad. El docente recordó que muchos contratos incluyen acuerdos para proteger información sensible de las empresas, por lo que trabajar para compañías competidoras o compartir datos reservados podría generar sanciones e, incluso, constituir una justa causa de despido.



En materia de seguridad social, explicó que cada vínculo laboral genera la obligación de realizar los aportes correspondientes. En los contratos de trabajo, el empleador es quien se encarga de efectuar las cotizaciones a salud, pensión y riesgos laborales. En el caso de los contratos por prestación de servicios, también deben cumplirse estas obligaciones conforme a la normatividad vigente.

El especialista también llamó la atención sobre la necesidad de actualizar la regulación laboral frente a las nuevas dinámicas de trabajo remoto y al fenómeno conocido como overemployment, en el que una persona desempeña varios empleos de manera simultánea. Consideró que todavía existen vacíos normativos relacionados con la coordinación de jornadas, las obligaciones frente a la seguridad social y la relación entre empleadores y trabajadores en estos escenarios.

Finalmente, Luis Fernando Larios reiteró que tener varios trabajos en Colombia es completamente legal, siempre que el trabajador respete las condiciones pactadas en cada contrato, cumpla con sus funciones, preserve la confidencialidad de la información y actúe con responsabilidad frente a cada uno de sus empleadores. Según indicó, el número de empleos no representa un problema para la ley; lo realmente importante es honrar los compromisos adquiridos en cada uno de ellos.

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