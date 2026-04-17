"Es solo la punta del iceberg": Alexander López denuncia pérdida de 15 billones de pesos en regalías

El exsenador del Pacto Histórico y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, reveló detalles alarmantes sobre la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías en Colombia. Durante un recorrido por el Eje Cafetero junto a la líder indígena Aida Quilcué, López aseguró que, tras una auditoría exhaustiva de solo una parte del sistema, las cifras de dinero desaparecido son astronómicas.

Según el exsenador, de los recursos auditados, "la cifra ya no eran 12, sino que eran 15 billones que no me aparecían", un dinero que no figura en proyectos, bancos ni cuentas de contratistas.



Un sistema "poroso" al servicio de la corrupción

López explicó que la raíz del problema radica en la vulnerabilidad del sistema de información Gesproy, el cual calificó como un mecanismo donde "todo el mundo hacía lo que le daba la gana". Detalló maniobras fraudulentas donde los contratistas subían fotos falsas para cobrar avances de obra y luego borraban la información: "montaban imágenes que no eran inclusive del acueducto que estaban haciendo... y a los 8 o 15 días volvían y lo bajaban".

López advirtió que lo descubierto hasta ahora, incluyendo el caso de la empresa Aremca, es mínimo comparado con la magnitud real del saqueo: "Aremca es la punta del iceberg, Aremca es por ahí el 5 o el 8% de lo que se tiene que investigar en este país".

El senador enfatizó que desde 2012 se han producido cerca de 120 billones de pesos que deberían haber transformado los territorios más apartados, pero que terminaron en manos de corruptos.



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