Es una infamia decir que Petro me obligó a comprar motos: exgerente del FVS

El exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, César Manrique, desmintió las versiones de que el alcalde Gustavo Petro le habría obligado a adquirir las motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá.



“Es absolutamente falso que el alcalde Gustavo Petro me obligara a comprar esas motos, el señor alcalde jamás me obligó a mí, eso está fuera de cualquier sentido pero precisamente por eso está la investigación”, manifestó.



“Es una infamia decir que Petro me obligó a comprar esas motos”, agregó.



Incluso, Manrique comentó que quien solicitó las motos eléctricas, sus características y su cantidad, fue la Policía Nacional y el Fondo de Vigilancia y Seguridad solo hizo los estudios para determinar cuál sería la compañía que las entregaría, que al final fue Northbound Technologies.



Cabe recordar que la decisión de adquirir esas motocicletas fue para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en el año 2012, cuando se planteó la sustitución de combustibles fósiles por combustibles amigables con el medioambiente.



Según la Contraloría Distrital, se hicieron unos requerimientos específicos para que solo la firma Northbound Technologies pudiera cumplirlos y quedarse con el contrato.



El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tendría que responder ante la Fiscalía por ese contrato.