Autoridades realizan censo de familias afectadas por lluvias en la Comuna 9 de Bucaramanga

Funcionarios la Alcaldía de Bucaramanga realizan un censo de las familias que viven en zonas afectadas por la emergencia que se presentó por el desbordamiento de la quebrada La Iglesia en la Comuna 9 de la ciudad. Bomberos y Gestión de Riesgo están monitoreando todas las fuentes hídricas que atraviesan la capital de Santander ante las alertas de posibles desbordamientos.

“No hay vidas afectadas en las inundaciones que se presentaron en San Martín. Gestión del Riesgo está haciendo un censo sobre las familias afectadas en el daño a sus casas, para proceder con la ayuda institucional de la Alcaldía de Bucaramanga. En estos días de lluvias seguimos en alerta ante cualquier hecho que se pueda presentar en las laderas y zonas de montaña en Bucaramanga”, dijo el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán.

Es así que habitantes de los barrios que están debajo del puente del tercer carril de Bucaramanga, en la comuna 9, resultaron afectados debido a la creciente de la quebrada La Iglesia que terminó llevando material de arrastre y lodo a más de 20 viviendas del lugar.

“Gestión del Riesgo y Bomberos de Bucaramanga atendieron inmediatamente la emergencia presentada en el Barrio San Martín, tras las fuertes lluvias de los últimos días. Se evalúan daños a infraestructura de algunas viviendas. No hay víctimas ni heridos”, explicó la oficina de Gestión del Riesgo de la ciudad.

De igual forma líderes sociales del lugar afectado como Jhon Utrea explicaron que las afectaciones que se registraron por fortuna no impactaron a más familias del lugar y no hubo heridos como en años anteriores.



“Hubo demasiadas lluvias entonces el canal ese que estaba ahí no resistió y lógico se desvió, pero no es que haya sido como antiguamente las avalanchas que hubo hace algunos años, con muchas pérdidas, en este caso hubo pérdidas materiales pero no como anteriormente. Ya anoche se desbordó la quebrada por la lluvia y los organismos de socorro ya saben como intervenir, ya tienen un manual para esta ola invernal y esperamos que no pase nada grave”, explicó Utrea.