Escritor Goytisolo recibió el Cervantes arremetiendo contra la injusticia social

al recibir este jueves el Premio Cervantes, considerado el Nobel de las letras hispanas, arremetiendo, cual Don Quijote moderno, contra la injusticia social.



Con semblante serio y cansado tras tres intensos días de actos y apariciones públicas, el escritor recibió a sus 84 años el galardón de manos del rey Felipe VI durante una ceremonia solemne en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, ciudad natal de Miguel de Cervantes.



"A los lectores tocados por la gracia de su novela, nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla", afirmó ante una sala repleta de autoridades.



"El panorama a nuestro alcance es sombrío, crisis económica, crisis política, crisis social", subrayó en un breve pero denso discurso recordando estadísticas según las cuales "más del 20% de los niños de nuestra marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza".



Intelectual siempre crítico y a menudo incómodo aseguró: "Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo".



"No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de ésta en el ámbito de la escritura", lanzó el autor de obras como "Señas de identidad" (1966) o "Juan sin tierra" (1975).



"Digamos bien alto que podemos, los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia", concluyó.



Nacido en Barcelona en 1931 en el seno de una familia burguesa conservadora, Goytisolo dio la espalda al mundo en que creció para convertirse, desde el exilio en París, en opositor a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) que prohibió muchas de sus obras.



Fuertemente vinculado a América Latina y al mundo árabe, el autor, asentado posteriormente en Marruecos, publicó su última novela en 2008, "El exiliado de aquí y de allá".



La entrega de este premio, dotado con 125.000 euros (134.000 dólares) es el acto principal de las celebraciones del día del libro en España, coincidiendo con el aniversario de la muerte de dos grandes de la literatura, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, el 23 de abril de 1616.



AFP