Escuche en cinco minutos las noticias más importantes de Colombia y el mundo

marzo de 2013.

Por segunda vez los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina emitieron humo negro luego de una nueva sesión de votaciones en el cónclave, lo que quiere decir que aún no se ha elegido al nuevo papa. .

Se espera que la próxima fumata se emita entre las 12:00 y las 2:00 p.m. Los feligreses continúan expectantes en la Plaza de San Pedro, pendientes de la chimenea que anunciará si hay o no decisión en torno a la elección del sucesor de Benedicto XVI.

En los próximos minutos quedará libre el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de aseguramiento que pesaba en su contra desde hace 19 meses.

En las últimas horas el Banco Mundial dio el aval para el desembolso de los recursos que permitirán la contratación de los estudios de ingeniería básica para la construcción del metro pesado en Bogotá.

En total el organismo multilateral desembolsará 30 mil millones de pesos en calidad de préstamo para avanzar con el proyecto que busca mejorar la movilidad de los capitalinos.

El presidente Juan Manuel Santos le pidió al expresidente Andrés Pastrana que regrese a la comisión asesora de relaciones exteriores. A través de una carta el mandatario le dijo que "el país está harto de odios.

Por orden de un juez se levantará la reserva bursátil dentro de la investigación que busca esclarecer el descalabro de la firma comisionista Interbolsa. La decisión fue tomada tras la petición de la fiscalía general y de la Contraloría tomar esta acción para facilitar la labor de los investigadores encargados del caso.

La Corte Suprema de Justicia le pidió al Congreso que legisle en torno a la inseminación artificial en Colombia. El alto tribunal se pronunció a través de una sentencia en la cual pide, entre otras cosas, que la identidad de los donantes se mantenga en reserva.

Hay preocupación en el país por la grave situación de hacinamiento en las sedes de las Unidades de Reacción Inmediata en Bogotá. El vicefiscal general Jorge Perdomo pidió que, ante el riesgo que representa la sobrepoblación en las Uris, se ordene una revisión urgente a la política penitenciaria y carcelaria en el país.

Aún no se sabe qué va a pasar con el cobro de valorización en Bogotá. Pese a que la Alcaldía de Bogotá tendría que convocar a sesiones extraordinarias para refrendar los acuerdos, el distrito no está dispuesto a hacerlo alegando que no está de acuerdo con lo aprobado por el cabildo en la sesión del pasado lunes.

Las actividades de la multinacional minera Anglo Gold Ashanti fueron suspendidas en el municipio de Piedras, Tolima, por orden de la Corporación Autónoma Regional de ese departamento. El organismo regional asegura que la empresa estaba interviniendo en un área de alta fragilidad ecológica lo que podría tener graves repercusiones en el ecosistema.

Ataques de la guerrilla en las últimas horas dejaron dos policías muertos y otros dos heridos. En el departamento del Huila una patrulla de la policía fue atacada cuando atendía un llamado de emergencia en el sur del departamento.

En el departamento del Cauca dos patrulleros resultaron gravemente heridos tras el ataque a la estación de la policía del municipio de Timbiquí, al parecer por parte de las Farc.

María Gabriela, la hija del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, publicó una carta en la que asegura que su padre murió el 5 de marzo y pidió a quienes dicen que el gobernante murió antes de esa fecha que "no jueguen" con el dolor de la familia y del pueblo.

Corea del norte aumentó de forma considerable sus vuelos de entrenamiento de combate, en pleno ambiente de tensión por las amenazas de guerra que ha lanzado el régimen contra Corea del Sur y Estados Unidos.

El Barcelona logró una remontada histórica en la Liga de Campeones de Europa, luego de vencer 4-0 al Milán de Italia. El resultado le sirvió para clasificarse a los cuartos de final del torneo.

El tenista colombiano Alejandro Falla se clasificó a los octavos de final del Dallas Tennis Clásics, en Estados Unidos tras vencer al luxemburgués Ggilles Muller, número 65 del mundo.