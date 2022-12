Especial: Balance del primer año de reelección del presidente Santos

El sistema informativo de Blu Radio realizó un especial sobre el primer año de reelección del presidente Juan Manuel Santos, que inició con la consigna de la paz para lo cual aseguró que se jugaría su capital político buscando finalizar más de 50 años de conflicto, principalmente con la guerrilla de las Farc. (Lea también: La batalla por la paz es importante pero no es la única: Santos )

Publicidad

Hace tres años iniciaron formalmente las conversaciones de paz en La Habana, ¿el Gobierno está cerca de firmar la paz?, ¿cómo le ha ido en materia de seguridad, economía y política social al mandatario? Estos interrogantes los analizan el exsenador Juan Lozano y el experto en seguridad ciudadana y política internacional, Jairo Libreros.

Actualmente el proceso de paz se encuentra en una etapa crucial, luego de que el presidente diera un ultimátum a las Farc sobre el cumplimiento del cese unilateral que será determinante para decidir en noviembre si las negociaciones continúan o no.

Publicidad

Jairo Libreros asegura que sí estamos cerca de la firma de la paz y uno de los elementos vitales es el cese unilateral, debido a que “genera mecanismos de confianza entre los negociadores y acerca de alguna amanera a ciertos sectores de la sociedad civil que no creen en el proceso de paz”. Además, añade que frente a otros procesos que se han dado a nivel internacional que han durado hasta 30 años, en Colombia va por buen camino porque “en estos años negociando se han alcanzado dos ceses unilaterales”.

Publicidad

Contrario a esto, Juan Lozano manifestó que desde la perspectiva del Estado resulta peligroso avanzar en un cese bilateral, teniendo en cuenta que las Farc no han demostrado condiciones que aseguren que van a cesar su arsenal violento.

“Si las Farc no han hecho entrega ni dejación de armas, si siguen con su proceso de narcotráfico con intensidad, porque en este año han aumentado los cultivos ilícitos. Si las Farc mantienen a todos los menores que han sido recluidos ilegalmente, resulta imposible asegurar el paso al cese bilateral”, dijo.

Publicidad

Además, sostiene que los ejes importantes que desde un principio debían tratarse en la mesa de diálogos lucen estancados.

Publicidad

“El proceso debe buscar verdad, justicia, reparación y no repetición y lo que hemos oído son unos voceros de las Farc empeñados en negar responsabilidad, en insistir que la justicia no les sea aplicada y en no avanzar en el tema de las armas. En los ejes del proceso no hay avances sustanciales y se ve la urgencia de Santos de alcanzar la firma. Es un presidente que tiene un país que se fatigó de la dilación del proceso, de las mentiras de las Farc, de la reiteración del terrorismo”, aseguró.

Libreros, a su turno y por el contrario, insiste que en casi tres años de trabajo se han logrado avances como la creación de una Comisión de la Verdad y el apoyo internacional que ha recibido el país. Agregó que la seguridad no se ha deteriorado y que el cese bilateral debería darse antes de la firma de la paz. (Lea también: Especial: ¿Estamos en un país más inseguro que el de hace 4 años? )

Publicidad

Escuche el análisis de otros temas como economía, salud y educación en este audio.