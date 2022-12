Esperanza Gómez explica la razón de sus ‘madrazos’ durante el sexo

“La verdad es que nunca he entendido muy bien por qué gustan tanto mis madrazos. Yo pensaba que a los hombres les gustaban más las mujeres calladitas. De hecho, una vez salí con un hombre que me decía que no le gustaba que fuera tan bullosa y siempre me tapaba la boca cuando teníamos sexo. No a todos les gusta, pero a los que les gusta me dicen que pueden tener un orgasmo solo con escucharme decirlas”, dijo. (Lea también: Esperanza Gómez respondió en Blu Radio a los rumores de que deja el porno)

Gómez indicó que expresarse de este modo nunca le ha traído problemas con sus productores, por el contrario, les agrada porque no la tienen que corregir para que haga más ruido como suele suceder con aquellas que son un poco más tímidas. (Vea también: Canciones para hacer el amor, según Esperanza Gómez )

“Les encanta porque hay actrices que son calladas y hay que decirles que hagan ruido. Eso nunca pasa conmigo porque me sale natural. Además con las palabrotas que digo los actores mantienen sus erecciones con mayor facilidad”, explicó.

Aunque trabaja con hombres de diferentes partes del mundo y que no hablan español le ha servido esta técnica para que estos puedan estar más estimulados.

“Con los actores dentro del medio es aún más raro porque muchos ni hablan español y menos entienden lo que estoy diciendo pero algunos me dicen que de todos modos los excita porque aunque no saben el significado les suena muy rico”, manifestó.

