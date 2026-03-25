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Blu Radio  / Nación  / Estalla pelea en Emsa: Minoritarios acusan a gobierno de debilitar gobierno corporativo

Estalla pelea en Emsa: Minoritarios acusan a gobierno de debilitar gobierno corporativo

En una dura carta a la opinión pública la gobernadora del Meta, el Grupo de Energía de Bogotá y otros accionistas minoritarios alertan por la posibilidad de que los cargos de la compañía ya no sean elegidos por mérito sino por el gobierno.

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