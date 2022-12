Estas son las promesas que lanzó Gustavo Petro para mejorar TransMilenio

para atender las fallas de servicio a corto plazo.

Publicidad

En primer lugar, Petro decidió abrir la operación en el Portal de Suba a las 4:00 a.m. y bajar el precio del tiquete a $1400 de 4:00 a.m. a 6:00 a.m. como incentivo para madrugar.

Petro propuso renegociar los contratos con los operadores e incluso quitarles el negocio a esas empresas privadas. Además, afirmó que buscará la inclusión de nuevos buses con más capacidad al sistema, mejorar la comunicación con los usuarios y anunció una movilización para exigir un mejor servicio de TransMilenio el 11 de marzo.

Publicidad

Juan Carlos Flórez, concejal de Bogotá, manifestó que las anunciadas son medidas desesperadas y que el propio Petro fue el que renegoció a dedo lo contratos con los operadores.